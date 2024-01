Camion autonomi: nel 2024 primi test senza guidatore a bordo

Nonostante nel 2023 il settore del trasporto autonomo sia stato al centro di varie polemiche a causa di alcuni incidenti gravi che si sono verificati come quello che ha coinvolto Cruise a San Francisco, il settore continua a fare passi da gigante e già quest’anno i primi camion autonomi senza alcun guidatore a bordo inizieranno i loro test su strade pubbliche negli Stati Uniti.

Nel 2024 alcune aziende hanno annunciato che testeranno su strada i proprio camion autonomi senza più alcun conducente

Aurora Innovations, Kodiak Robotics e Gatik AI hanno fatto sapere di voler avviare test su camion autonomi, eliminando la presenza di operatori umani a bordo entro l’anno corrente. Questo implica una transizione verso una dipendenza totale dai loro sensori e dal software per il funzionamento autonomo dei veicoli. Ovviamente la cosa preoccupa e non poco chi da sempre si oppone alla guida autonoma.

Tuttavia queste startup sostengono che sviluppare software autonomo per camion, specialmente quelli che viaggiano su rotte predefinite e principalmente su autostrade, sia più agevole rispetto a sviluppare software per i robotaxi come quelli di Cruise. I camion affrontano meno variabili, mentre i veicoli per il trasporto passeggeri devono gestire traffico incrociato, pedoni, ciclisti e molte altre situazioni complesse.

Queste aziende hanno inoltre sottolineato come questa tecnologia possa aiutare a ridurre gli incidenti di camion che ogni anno si verificano per responsabilità del guidatore. Secondo la Federal Motor Carrier Safety Administration, nel 2021 sono stati segnalati 5.700 incidenti mortali che coinvolgevano camion.

Fino ad ora, i camion autonomi non hanno mai causato alcun incidente. Tuttavia, la maggior parte degli incidenti che coinvolgono camion avviene quando qualcuno, un animale, un veicolo o un oggetto improvvisamente attraversa la corsia di un camion. Di conseguenza, nonostante la tecnologia autonoma possa eliminare gli errori umani, potrebbe non escludere completamente gli incidenti mortali causati da tali situazioni imprevedibili.

Le aziende che considerano l’acquisto di veicoli autonomi potrebbero avere un interesse principalmente finanziario anziché un focus sul miglioramento della sicurezza. Oltre al risparmio derivante dall’eliminazione del conducente umano, i camion autonomi offrono la possibilità di superare i limiti sulla durata della guida, potenziando i tempi di consegna. Vedremo dunque che progressi saranno effettuati nel corso del 2024.