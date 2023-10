Panasonic mostrerà un veicolo a guida autonoma al Japan Mobility Show 2023

Al Japan Mobility Show 2023 (26 ottobre – 5 novembre), Panasonic si posiziona come pioniere nella rivoluzione della mobilità. Sarà rivelato un’anteprima esclusiva delle innovative soluzioni che l’azienda ha in serbo per l’evento.

L’azienda presenterà ufficialmente il Mobile Living Room. Questo concetto rivoluzionario fonde la tecnologia dei veicoli a guida autonoma con il lusso e l’intrattenimento domestico. Immaginatevi un ambiente mobile che ricorda il comfort di casa vostra. E non si tratta solo di un modello: i visitatori del salone giapponese avranno l’opportunità unica di sperimentare di persona questo spazio, sedendosi all’interno di un mockup a grandezza naturale.

All’interno c’è uno schermo trasparente

Toshihiro Miyamihchi, manager strategico del dipartimento degli interni dei veicoli Panasonic, ha dichiarato: “Panasonic ha da sempre legato la sua identità alla vita quotidiana delle persone, mirando a migliorare la loro qualità di vita. La nostra profonda conoscenza ci guiderà nella creazione di una società di mobilità che veramente tocchi il cuore delle persone”.

Questo veicolo, costruito con pareti di vetro su tutti i lati, offre una vera e propria terrazza mobile per i passeggeri. All’interno, una panca a forma di L si contrappone a uno schermo trasparente che arricchisce l’esperienza del viaggio.

Ma c’è di più: queste schermate reagiranno a gesti e parole, non semplici tocchi. E la sicurezza? Panasonic ha pensato anche a questo, implementando tecnologie che monitorano non solo chi c’è all’interno, ma anche il traffico, i pedoni e i ciclisti, anticipando persino il loro comportamento per garantire la sicurezza di tutti.

A tal proposito, l’azienda giapponese metterà in mostra una bicicletta dotata di un sistema di trasporto intelligente, progettata per evitare incidenti, specialmente in incroci con scarsa visibilità. I partecipanti potranno immergersi in una dimostrazione virtuale, evitando incidenti simulati.

È anche completamente elettrico

Ma torniamo al Panasonic Mobile Living Room. Non solo avrà la guida autonoma, ma sarà anche 100% elettrico. Panasonic dimostrerà anche quanto sia sostenibile questa tecnologia con un’auto in mostra, permettendo ai visitatori di interagire e comprendere i vantaggi ecologici degli EV.

Infine, l’azienda svelerà la sua visione del sistema di ricarica vehicle-to-home. Immaginate un futuro in cui case e auto condividono energia: gli EV potranno fungere da batterie, immagazzinando energia dalla rete o dai pannelli solari, per poi alimentare la casa o la guida.