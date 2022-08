Porsche 911 GT3 RS: da 239.435 euro con il cronografo

La Porsche 911 GT3 RS è la più sportiva nella gamma dell’iconica vettura tedesca. Finalmente è arrivata anche sulla base della 992, ed attinge a piene mani dal mondo delle competizioni. Per averla bisogna staccare un assegno di 239.435 euro, con cui si ha diritto anche ad un cronografo personalizzato ispirato al bolide teutonico.

Porsche 911 GT3 RS: figlia del vento

Partiamo da un dato: la Porsche 911 GT3 RS raddoppia la deportanza rispetto al modello precedente e la triplica in confronto alla GT3 attuale! Miracolo della galleria del vento, con uno splitter tutto nuovo, un estrattore gigante che la risucchia sull’asfalto ed un’ala posteriore king size. Merito dell’ingegneria, con il radiatore che prende il posto del pozzetto anteriore, e gli elementi aerodinamici attivi sul cofano. All’atto pratico, quando si viaggia a 200 km/h c’è una deportanza di 409 kg, che salgono a ben 860 kg a 285 km/h. Ma in caso di sorpasso non ci sono problemi a prendere la scia, perché dispone anche di una sorta di DRS in stile F1.

Un abitacolo da corsa

Non c’è spazio per i passeggeri posteriori sulla Porsche 911 GT3 RS, perché è un’auto da corsa adattata alla strada, da godere al massimo in 2. D’altra parte, il pacchetto che annovera il roll-bar interno, l’estintore, e le cinture di sicurezza a 6 punti, è un’opzione gratuita ed imprescindibile. Il volante, che sembra preso in prestito da quello delle sorelle da competizione, sfoggia ben 4 manettini. In questo modo è possibile regolare, a seconda dello stile di guida, la risposta del motore, delle sospensioni, dello sterzo, e del differenziale autobloccante. Tanta la fibra di carbonio anche all’interno, che può essere incrementata aggiungendo il pack Weissach. In questo modo, è possibile limare ancora il peso complessivo che si attesta sui 1.450 kg.

Il sei cilindri boxer arriva a 525 CV

L’urlo del flat six aspirato è ancora più acuto con 525 CV da scaricare a terra attraverso le enormi coperture 275/35 R20 all’anteriore e 335/30 R21 al posteriore. Per essere ancora più reattiva, la Porsche 911 GT3 RS sfrutta un cambio PDK a 7 rapporti accorciato. Così, a fronte di una velocità massima comunque importante, 296 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in appena 3,2 secondi. Per fermala ci sono dischi da 36 mm di spessore e dal diametro di 408 mm all’anteriore e 380 mm al posteriore. Volendo, c’è sempre la possibilità di montare un impianto carboceramico.