La cittadina di Montgomery Township, in Pennsylvania, ha introdotto una soluzione tanto innovativa quanto efficace per contrastare il problema dell’alta velocità nelle zone residenziali. Attraverso l’utilizzo di strisce ondulate, un sistema di illusioni ottiche, le autorità locali hanno trasformato le strade in percorsi visivamente più stretti, inducendo i conducenti a rallentare per evitare di perdere il controllo del veicolo.

Un esperimento che funziona

Questo esperimento, già implementato su Grays Lane, ha mostrato risultati promettenti con una significativa riduzione della velocità media registrata. Le strisce ondulate, creando una percezione distorta della carreggiata, sfruttano un effetto psicologico che porta gli automobilisti a moderare istintivamente la velocità.

Non è tutto. Montgomery Township prevede di implementare ulteriori misure, come l’installazione di delineatori di corsia, colonnine in plastica che restringeranno visivamente la carreggiata. Questi interventi puntano a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, rendendo le strade più sicure per pedoni e ciclisti.

Iniziativa colta con entusiasmo

I residenti hanno accolto con entusiasmo queste iniziative, frutto di un dialogo costante tra cittadini e amministrazione locale. La comunità si sente finalmente protetta da interventi che mettono al centro il benessere e la sicurezza collettiva.

Questa strategia potrebbe diventare un modello replicabile in altre città, sia negli Stati Uniti che in Europa, dove l’alta velocità rappresenta una problematica diffusa. L’adozione di tecniche innovative come le illusioni ottiche apre nuove prospettive per affrontare una sfida globale, dimostrando che creatività e tecnologia possono andare di pari passo nel miglioramento della qualità della vita urbana.