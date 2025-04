Il Tesla Cybertruck si trova in una situazione critica, con una crisi di mercato che sta scuotendo il progetto futuristico di Elon Musk. Nonostante sia in produzione da oltre un anno e mezzo, le scorte Tesla si accumulano nei magazzini, con ben 2.400 unità invendute e un valore bloccato di 200 milioni di dollari. Questa realtà evidenzia un problema strutturale nella strategia commerciale del pick-up elettrico.

Le iniziali difficoltà di produzione e l’elevato costo della serie Foundation non possono più essere considerate giustificazioni valide nel 2025. Ad aggravare il quadro, un richiamo generale a marzo per difetti nelle rifiniture esterne ha ulteriormente compromesso la percezione della qualità costruttiva del modello. I consumatori sembrano aver perso fiducia, e questo si riflette anche nel mercato dell’usato.

I prezzi del Cybertruck usato sono crollati del 55% rispetto all’anno scorso, con un ulteriore calo del 13% negli ultimi tre mesi. Questa situazione ha portato Tesla a non accettare più il pick-up come veicolo in permuta, mentre i concessionari offrono valutazioni sempre più basse. Il futuro del modello appare incerto, con la necessità di interventi strategici urgenti.

Per invertire questa tendenza, Tesla potrebbe introdurre sconti significativi, soprattutto per la serie Foundation, al fine di smaltire l’inventario. Inoltre, si prevede il lancio di una versione a trazione posteriore più economica e, forse, un aggiornamento di metà ciclo nel 2026 per migliorare il prodotto e rilanciare le vendite Cybertruck. Il tempo dirà se queste misure saranno sufficienti per risollevare le sorti di questo ambizioso progetto.