Auto elettriche: il dibattito sulla loro effettiva sostenibilità ambientale rispetto ai veicoli tradizionali sembra finalmente giungere a una svolta. Uno studio pubblicato su ScienceDirect ha analizzato nel dettaglio le emissioni non di scarico, come quelle prodotte dall’usura di pneumatici e freni, dimostrando che le BEV (Battery Electric Vehicles) offrono un impatto ambientale nettamente inferiore rispetto ai motori a combustione interna, anche in condizioni di guida variegate.

Un dato particolarmente interessante riguarda le emissioni di particolato, che nelle auto elettriche risultano ridotte grazie alla frenata rigenerativa. Questo sistema innovativo, che converte l’energia cinetica in elettricità, può abbattere fino al 24% delle emissioni totali di particolato, nonostante il maggiore peso dei veicoli elettrici. Il vantaggio si amplifica in contesti urbani, dove la combinazione di basse velocità e frenate frequenti esalta l’efficienza di questa tecnologia.

E in autostrada?

In autostrada, le auto elettriche continuano a mantenere il loro primato in termini di sostenibilità, specialmente quando il rapporto traffico/capacità (VCR) supera lo 0,25. Tuttavia, in condizioni di traffico completamente scorrevole, dove i freni tradizionali sono meno utilizzati, il loro vantaggio si riduce. Questo evidenzia come il contesto di utilizzo giochi un ruolo cruciale nella valutazione dell’impatto ambientale dei veicoli.

Auto elettriche vincono

Il quadro generale si fa ancora più chiaro considerando che le emissioni di scarico delle BEV sono nulle, mentre i veicoli termici producono mediamente 0,032 g/km di particolato e tra 0,12 e 0,30 g/km di ossidi di azoto. È importante notare che il 60% del particolato totale deriva dal sollevamento della polvere stradale, mentre il 30-35% è legato all’usura di freni, pneumatici e asfalto. Questi dati sottolineano l’importanza di una visione completa e olistica nell’analisi dell’impatto ambientale delle diverse tecnologie di propulsione.