Energia recuperata anziché sprecata: è questa la promessa della frenata rigenerativa, una tecnologia che sta rivoluzionando il panorama delle auto elettriche e ibride. Grazie a un meccanismo intelligente, questa innovazione permette di catturare l’energia cinetica generata durante la decelerazione e convertirla in preziosa elettricità, immagazzinata nelle batterie del veicolo.

Il processo si attiva automaticamente ogni volta che il conducente solleva il piede dall’acceleratore o preme il freno. In quel momento, il motore elettrico si trasforma in un generatore, producendo energia invece di consumarla. Questo sistema si articola in quattro fasi: rilevamento della decelerazione, conversione del motore in generatore, produzione di elettricità e stoccaggio nella batteria.

I vantaggi sono evidenti: un aumento significativo dell’efficienza energetica, che si traduce in maggiore autonomia con una singola carica, una riduzione dell’usura dei freni tradizionali e un’esperienza di guida più fluida e confortevole. Tuttavia, non mancano le limitazioni. La frenata rigenerativa perde efficacia a velocità elevate e durante frenate improvvise. Inoltre, quando la batteria è completamente carica, non è possibile immagazzinare ulteriore energia.

Questa tecnologia si dimostra particolarmente utile nei contesti urbani e nei percorsi in discesa, contribuendo in modo significativo alla transizione verso una mobilità sostenibile. Pur essendo già un elemento chiave per il futuro della mobilità, continua a evolversi per offrire prestazioni sempre migliori e un impatto ambientale ridotto.