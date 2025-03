Rosso, il colore che sta trasformando la segnaletica stradale in Europa, emerge come un potente alleato nella battaglia per migliorare la sicurezza stradale. In diverse nazioni, come la Spagna e il Regno Unito, le innovazioni cromatiche puntano a ridurre gli incidenti stradali attraverso un impatto visivo immediato.

Strisce rosse: qual è il significato

In Spagna, l’introduzione delle strisce rosse su tratti pericolosi, come l’A35 nei pressi di Malaga, mira a richiamare l’attenzione degli automobilisti sui divieti di sorpasso. Questo tratto, noto come “la strada della paura”, ha registrato dieci decessi in soli dieci chilometri nel 2023. Il governo spagnolo sta monitorando l’efficacia di questa soluzione per valutarne l’impatto sulla riduzione degli incidenti.

A Londra, invece, le strisce rosse assumono un ruolo diverso, segnalando divieti di sosta nelle aree più trafficate. Questa versatilità sottolinea come una singola innovazione possa adattarsi a diverse esigenze urbane, migliorando la gestione del traffico e la sicurezza.

In Italia, dibattito sulla sicurezza

In Italia, dove il dibattito sulla sicurezza stradale è acceso, il Codice della Strada è stato recentemente aggiornato con sanzioni più severe per comportamenti rischiosi. Tuttavia, l’adozione delle strisce rosse non è ancora stata annunciata. Gli esperti sottolineano che il successo di tali innovazioni dipenderà non solo dalla loro implementazione tecnica, ma anche dalla capacità di educare gli automobilisti sui rischi legati alla guida imprudente.

Se i risultati spagnoli si dimostreranno positivi, è probabile che questo sistema cromatico venga adottato in altri paesi europei, Italia compresa. L’introduzione delle strisce rosse potrebbe rappresentare un passo cruciale nella prevenzione degli incidenti stradali, contribuendo a salvare vite e a rendere le strade più sicure per tutti.