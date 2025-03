Stellantis ha deciso di riportare la produzione delle prestigiose Maserati GranTurismo e GranCabrio nella storica sede di Modena, lasciando lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Questa scelta strategica mira a rilanciare il marchio del Tridente, ottimizzando l’efficienza produttiva e rafforzando l’identità del brand.

Un ritorno a casa

La manovra si inserisce in un contesto di riorganizzazione che punta a trasformare Modena in un centro di eccellenza per veicoli di fascia alta. Secondo i dati forniti da Fim-Cisl, l’impianto modenese ha registrato un calo produttivo significativo del 79,1% nel 2024, una situazione che la nuova strategia intende ribaltare. Parallelamente, lo stabilimento di Mirafiori compenserà la perdita di volumi aumentando la produzione della nuova Fiat 500 ibrida, garantendo un equilibrio produttivo complessivo.

Questo piano, guidato da Santo Ficili, responsabile delle operazioni italiane di Stellantis, rappresenta anche un gesto di distensione nei confronti del governo italiano. La tematica potrebbe essere approfondita durante l’audizione parlamentare di John Elkann, presidente del gruppo, prevista per il 19 marzo.

Stellantis e la strategia Maserati

Modena, culla storica del marchio Maserati, rappresenta il luogo ideale per la produzione di modelli esclusivi che incarnano l’eccellenza automobilistica italiana. Questa decisione non solo valorizza la tradizione del Tridente, ma consente anche di ottimizzare le risorse produttive in un periodo economicamente complesso per il settore.

La riorganizzazione segna un passo importante verso una maggiore specializzazione e innovazione nell’industria automobilistica italiana. Con questa mossa, Stellantis dimostra di voler investire nelle competenze locali, rispondendo alle sfide di un mercato globale sempre più orientato verso una mobilità sostenibile.