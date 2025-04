Stellantis è al centro di una crisi che ha portato a licenziamenti temporanei e alla sospensione delle attività in diversi stabilimenti. A Detroit, nei siti Warren Stamping e Sterling Stamping, rispettivamente 170 e 160 lavoratori sono stati messi temporaneamente a riposo. Questo provvedimento è legato allo stop produttivo in due impianti strategici: il Windsor Assembly Plant in Canada e l’impianto di Toluca in Messico.

Le difficoltà derivano dai nuovi dazi del 25% sulle importazioni di veicoli imposti dall’amministrazione Trump, che hanno complicato le operazioni transfrontaliere. A Windsor, dove vengono assemblati i minivan Chrysler Pacifica e Voyager, oltre alla muscle car elettrica Dodge Charger Daytona, la produzione è stata interrotta per due settimane. La situazione è ancora più critica a Toluca, dove l’impianto che produce la Jeep Compass e la Wagoneer S resterà fermo per tre settimane.

Una tegola per Stellantis

Queste interruzioni hanno scatenato un effetto domino nella catena produttiva, con una carenza di motori che ha già costretto ulteriori 260 lavoratori alla cassa integrazione temporanea. Inoltre, è previsto lo stop alla Warren Truck Assembly Plant, aumentando l’incertezza tra i dipendenti.

Antonio Filosa, responsabile di Stellantis per gli Stati Uniti, ha dichiarato che l’azienda sta rivedendo le sue strategie per affrontare le nuove sfide normative e mantenere la competitività. Tuttavia, la situazione attuale mette in evidenza la vulnerabilità dell’industria automobilistica globale di fronte a politiche protezionistiche e problemi nella catena di approvvigionamento.