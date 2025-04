Quarantacinque percento in meno per la Hornet, novantacinque percento di calo complessivo nelle vendite di Dodge, appena 1.947 unità di Charger Daytona EV consegnate contro 1.974 modelli a combustione. I numeri del primo trimestre 2025 raccontano una storia chiara: la rivoluzione elettrica del marchio sta incontrando una resistenza inaspettata.

La muscle car elettrica non tira

Nonostante l’introduzione della nuova muscle car elettrica, i consumatori continuano a preferire i modelli tradizionali, dimostrando un forte attaccamento alle iconiche auto a combustione interna che hanno fatto la storia del brand. Il confronto è emblematico: mentre la nuova proposta elettrica ha raggiunto 1.947 unità vendute, le Charger e Challenger di ultima generazione a benzina – ormai fuori produzione – hanno totalizzato 1.974 esemplari nello stesso periodo. Un sorpasso minimo ma dal forte valore simbolico, che evidenzia quanto la strada verso l’elettrificazione sia ancora in salita.

Il panorama generale del marchio non appare meno complesso. Nel primo trimestre del 2025, le vendite auto 2025 sono crollate del 49% rispetto all’anno precedente, passando da 42.948 a soli 21.731 veicoli. Tra i modelli più penalizzati figura la Hornet con un -45% (4.108 unità), mentre il Durango ha limitato i danni con un calo del 9% (13.701 esemplari).

Nuove varianti

Per invertire questa tendenza, Dodge sta ampliando la propria offerta elettrica con nuove varianti della Charger Daytona, inclusa una versione a quattro porte e modelli equipaggiati con motori sei cilindri in linea. L’obiettivo è chiaro: attrarre tanto gli appassionati tradizionalisti quanto i clienti più sensibili alle tematiche ambientali.

La sfida per Dodge rimane complessa: mantenere l’identità e il fascino delle muscle car americane, caratterizzate dal rombo inconfondibile dei propulsori V8, trasferendone l’essenza in un’era dominata dall’elettrificazione. I prossimi trimestri saranno decisivi per comprendere se la strategia del marchio riuscirà a conquistare nuovamente il cuore degli automobilisti americani.