Un nuovo capitolo si apre per lo stabilimento di Verrone, situato nel cuore del Piemonte, grazie a un investimento di oltre 38 milioni di euro da parte di Stellantis. Questo progetto ambizioso segna un passo decisivo nella trasformazione verso le motorizzazioni elettriche, ponendo le basi per una produzione strategica sulla piattaforma STLA Small, destinata a ridefinire la mobilità sostenibile.

Stellantis investe in Italia

L’installazione di 56 macchine utensili, di cui sei già in fase di montaggio, permetterà la realizzazione di componenti in acciaio essenziali per i moduli di propulsione elettrica. L’obiettivo iniziale è di produrre 400.000 unità annue, tra alberi e ingranaggi, con una potenziale espansione fino a 600.000 pezzi, in linea con la domanda del mercato europeo. Questo progetto non è solo un investimento in tecnologia, ma anche un riconoscimento delle competenze del personale dello stabilimento, come sottolineato da Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’Europa allargata.

Altro impianto attivo nel Belpaese

Lo stabilimento di Verrone, già noto per la sua eccellenza nella componentistica, si estende su 300.000 metri quadrati e impiega circa 350 persone. Nel 2024, ha prodotto oltre 200.000 cambi destinati a diversi impianti europei del gruppo, tra cui quelli italiani di Melfi, Pomigliano e Atessa. Con l’avvio della nuova produzione previsto per la fine del 2027, Verrone giocherà un ruolo chiave nella realizzazione di veicoli elettrici compatti basati sulla piattaforma STLA Small, contribuendo all’obiettivo di Stellantis di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

Secondo Liliana Caminiti, responsabile dello stabilimento, questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per accrescere la competitività del sito e partecipare attivamente alla trasformazione sostenibile del settore automobilistico. Verrone si conferma così un punto di riferimento nella transizione ecologica di Stellantis, unendo innovazione e sostenibilità in un progetto di respiro internazionale.