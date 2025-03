Un migliaio di cavalli, un valore di 440.000 euro e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi: questi sono i numeri che definiscono la straordinaria Ferrari SF90 Stradale. Tuttavia, questa meraviglia dell’ingegneria italiana si è trasformata in un cumulo di rottami durante un test drive in Germania.

Distrugge una Ferrari SF90 durante test drive

Il protagonista dell’incidente è stato un DJ di 44 anni, originario di Stukenbrock, che ha perso il controllo della potente supercar lungo l’autostrada A33, nei pressi di Bielefeld. Il tentativo di eseguire una manovra rischiosa all’ingresso dell’autostrada ha portato a un impatto violento contro la barriera centrale, trasformando il test drive in un evento disastroso.

La Ferrari SF90 Stradale ha la capacità di raggiungere i 200 km/h in meno di sei secondi, richiede una guida esperta per essere gestita in sicurezza. Le prestazioni eccezionali di questa supercar, pensate per i veri appassionati di guida, si sono rivelate un’arma a doppio taglio per il conducente inesperto.

Nessuno si è fatto male

Nonostante la gravità dell’impatto, il DJ e il venditore che lo accompagnava sono usciti miracolosamente illesi dall’abitacolo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli, ma ha richiesto la chiusura temporanea dell’autostrada per consentire la rimozione dei detriti. La supercar, dal valore di quasi mezzo milione di euro, è stata completamente distrutta e la sua rimozione ha richiesto l’intervento di personale specializzato per garantire la sicurezza, in particolare il raffreddamento della batteria per prevenire incendi.

Questo episodio mette in evidenza un aspetto cruciale: la potenza e le prestazioni estreme delle supercar moderne, come la Ferrari, non sono solo una questione di passione, ma richiedono competenza ed esperienza. Una lezione costosa per il conducente e un monito per tutti gli appassionati di auto ad alte prestazioni. L’incidente in Germania diventa così un simbolo della necessità di valutare attentamente le proprie capacità prima di mettersi al volante di vetture così sofisticate.