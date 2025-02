Un’autentica capsula del tempo emerge dal passato: una Ford Granada del 1978, che ha percorso appena 47 miglia in 45 anni, è pronta a rubare la scena all’asta su Bring a Trailer. Conservata con cura maniacale dal suo unico proprietario, questa berlina anni ’70 è un esempio straordinario di preservazione automobilistica.

Ford Granada, un motore possente

Presentata come il perfetto equilibrio tra la più accessibile Maverick e la lussuosa LTD, la Granada era stata progettata per soddisfare chi cercava comfort senza ostentazione. Sotto il cofano, un motore 4.1 litri Thriftpower inline-six da 88 cavalli, accoppiato a un raro cambio manuale a quattro marce, riflette una filosofia progettuale sobria ma funzionale. La carrozzeria nera, combinata con interni in vinile rosso, racconta una storia di eleganza tipicamente anni ’70, un’epoca in cui Ford tentò, forse con eccessiva ambizione, di proporre questa vettura come alternativa alle Mercedes-Benz.

Sembra nuova

Questo esemplare, incredibilmente originale, è rimasto lontano dalle strade e dai pericoli del tempo, preservando dettagli come il cruscotto immacolato e la vernice senza imperfezioni. Tra gli optional, il lettore stereo AM/FM con otto tracce spicca come un simbolo del progresso tecnologico di quegli anni.

Ora, questa auto d’epoca si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, destinata a collezionisti, musei o persino set cinematografici. L’asta, che si concluderà l’11 febbraio, rappresenta un’occasione irripetibile per possedere un pezzo di storia automobilistica americana, conservato in condizioni quasi museali.