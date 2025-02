Una rocambolesca avventura ha coinvolto una Ferrari F8 Tributo, rubata in Svizzera e ritrovata a Malpensa grazie all’efficienza del GPS auto installato a bordo. L’episodio ha messo in luce l’importanza della tecnologia nella lotta contro i furto auto, specialmente quelli che colpiscono i veicoli di lusso.

Ferrari F8 Tributo, un lungo viaggio in fuga

Il viaggio della supercar rubata ha toccato anche Montecarlo, dove è stata individuata nel parcheggio del celebre Casinò. Nonostante l’intervento della polizia locale, che aveva applicato un blocco-ruota, i malviventi sono riusciti a liberare l’auto e a continuare la loro fuga. Tuttavia, il sistema di tracciamento satellitare ha seguito i movimenti della vettura fino al Terminal 1 dell’aeroporto lombardo, dove le forze dell’ordine italiane hanno organizzato un’operazione decisiva.

Durante l’arresto dei tre sospetti, arrivati a bordo di un’auto con targa francese per recuperare la Ferrari, sono stati rinvenuti strumenti da scasso, inclusa una smerigliatrice angolare a batteria. Questo ritrovamento sottolinea la crescente sofisticazione dei mezzi utilizzati dai ladri, ma anche l’efficacia della tecnologia avanzata per contrastarli.

Una vicenda finita bene

Questa vicenda non solo mette in evidenza il valore della collaborazione tra forze dell’ordine e innovazioni tecnologiche, ma ribadisce l’impegno dei costruttori nel dotare i propri modelli di sistemi di sicurezza sempre più sofisticati. La Ferrari F8 Tributo non è solo un simbolo di eccellenza automobilistica, ma anche un esempio di come la tecnologia possa proteggere ciò che è prezioso.