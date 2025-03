Quando si parla di icone automobilistiche, poche riescono a evocare emozioni come la leggendaria Nuova Citroën 2CV. Thierry Koskas, CEO di Citroën, ha recentemente dichiarato in un’intervista ad Autocar che il marchio punta a riscoprire e valorizzare la propria eredità Citroën, ricca di modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale. Tra questi, la 2CV rappresenta un simbolo di semplicità e ingegnosità che potrebbe ispirare i futuri modelli del brand.

Sebbene Koskas non abbia fornito dettagli specifici, ha lasciato intendere che il design e i valori della 2CV saranno centrali nello sviluppo dei prossimi veicoli. Questa strategia si allinea con la visione di Citroën di coniugare tradizione e innovazione, senza però entrare nel segmento delle city car economiche, già presidiato dalla Citroen C3. Il focus sarà invece sul comfort e sull’ottimizzazione degli spazi interni, temi da sempre cari al marchio.

Un esempio tangibile di questa filosofia sarà il nuovo prototipo, previsto entro fine anno, che rappresenterà un ulteriore passo avanti nella creazione di concept car Citroën non solo stilisticamente accattivanti, ma concretamente trasformabili in modelli di produzione. L’obiettivo è chiaro: offrire automobili che riflettano l’evoluzione delle esigenze dei consumatori, integrando sostenibilità e tecnologia avanzata.

Infine, non si può parlare di Citroën senza menzionare un altro pilastro della sua eredità: la Citroën DS. Anche se la DS rappresenta un capitolo distinto nella storia del marchio, la sua influenza stilistica e tecnologica continua a essere una fonte di ispirazione per i progettisti di oggi. La DS, come la 2CV, è un esempio di come Citroën riesca a fondere design iconico e innovazione, creando veicoli che rimangono impressi nella memoria collettiva.

Se questa strategia porterà a una nuova generazione di modelli capaci di reinterpretare il passato per affrontare il futuro, lo scopriremo presto. Quel che è certo è che Citroën continua a puntare sulla propria storia per guidare il cambiamento.