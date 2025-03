Una decisione sorprendente scuote il mondo della Formula 1: il pilota giapponese Yuki Tsunoda è stato promosso a compagno di squadra di Max Verstappen nel team Red Bull, mentre il neozelandese Liam Lawson viene retrocesso al team satellite Visa Cash App RB. La svolta è stata decisa durante un summit strategico tenutosi a Dubai il 25 marzo, alla presenza del principale azionista thailandese di Red Bull, Chalerm Yoovidhya, e dei rappresentanti di Honda.

La promozione del giapponese

La promozione di Tsunoda non è solo una mossa sportiva, ma un’operazione che intreccia strategia e interessi commerciali. Il pilota giapponese farà il suo debutto con Red Bull al prossimo Gran Premio Giappone, una coincidenza significativa per il costruttore nipponico, che avrebbe offerto fino a 20 milioni di euro per garantire questa mossa. Honda, partner tecnico fino al 2026, sembra aver esercitato una pressione decisiva per sostenere il proprio protetto.

Le prestazioni deludenti di Lawson nelle prime due gare del campionato 2025, dove non è riuscito a superare il Q1 in qualifica né a conquistare punti, hanno facilitato la decisione. La monoposto RB21, caratterizzata da una guida particolarmente complessa, ha creato difficoltà persino per il talento di Verstappen, alimentando le critiche sulla competitività della vettura piuttosto che sulle capacità del pilota.

Red Bull non fa sconti

Nonostante le iniziali resistenze del team principal Christian Horner e del consulente Helmut Marko, le pressioni di Honda hanno prevalso. L’annuncio ufficiale è atteso durante una riunione straordinaria convocata a Milton Keynes, giovedì prossimo. Intanto, Verstappen ha espresso il suo sostegno a Lawson, attribuendo le sue difficoltà alle caratteristiche della vettura piuttosto che a carenze personali.

Con questa mossa, Red Bull mira a rafforzare i legami con Honda e a recuperare terreno in un campionato dominato dalla McLaren, con Mercedes e Ferrari in lotta per il podio. Suzuka sarà una vetrina cruciale per Lawson, che avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore, anche se in un team meno competitivo. La scommessa su Tsunoda potrebbe rappresentare la chiave per mantenere vive le speranze di Red Bull nel titolo costruttori.