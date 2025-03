Un weekend imperdibile per gli amanti dei motori storici si terrà a Vicenza dal 28 al 30 marzo 2025. La seconda edizione del Vicenza Classic Car Show promette di essere un evento unico, con un programma ricco e coinvolgente dedicato alla celebrazione di oltre 60 anni di storia automobilistica. Organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento trasformerà la Fiera di Vicenza in un vero e proprio paradiso per gli appassionati.

La manifestazione sarà un tributo ai motori storici, con esposizioni di veicoli d’epoca, incontri con celebrità del settore e presentazioni esclusive. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 29 marzo, si terrà un talk dedicato ai giovani e alle auto storiche, con ospiti di rilievo come Davide Cironi, Andrea Farina e David Giudici. Domenica 30 marzo, invece, sarà il turno della famiglia Marzotto e del campione di rally Miki Biasion, che condivideranno storie di corse leggendarie.

Lo stand ACI Storico – AC Vicenza sarà uno dei fulcri dell’evento, ospitando gioielli come la Dallara Stradale e la Ferrari F355. Gli appassionati delle youngtimer non vorranno perdersi il raduno speciale organizzato dalla rivista Youngclassic il 29 aprile, con 50 vetture selezionate dagli anni ’70 ai primi 2000.

Tra le rarità esposte, l’Historic Club Schio presenterà modelli iconici come la Bugatti EB110 e la T57, mentre il Veteran Car Club Padova porterà Maserati degli anni ’60. Non mancheranno classici come l’Alfa Romeo Giulietta Spider, la Jaguar E-Type e la Triumph TR3. Per gli amanti delle due ruote, l’ASI Village esporrà modelli BMW storici, in attesa dell’ASI MotoShow 2025 di maggio.

Vicenza Classic Car Show 2025, come arrivare

La Fiera di Vicenza, situata in via Oreficeria 16, è facilmente raggiungibile sia in auto dal casello Vicenza Ovest dell’A4, sia in treno grazie alla linea Venezia-Milano. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’evento, con ingresso gratuito per disabili e accompagnatori. L’orario di apertura sarà dalle 9:30 alle 19:00, e l’accesso sarà consentito anche ai cani al guinzaglio (con museruola per quelli di taglia medio-grande).

Un’occasione da non perdere per vivere la passione per i motori storici e immergersi in uno degli eventi Vicenza più attesi dell’anno!