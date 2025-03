All’asta di Villa d’Este, un evento che celebra l’eccellenza del motorsport storico, quattro vetture leggendarie saranno protagoniste assolute, con stime di valore che spaziano tra i 175.000 e i 525.000 euro. Queste auto non sono semplici mezzi di trasporto, ma autentiche opere d’arte su quattro ruote, pronte a catturare l’attenzione di collezionisti e appassionati.

Fra motorsport ed eleganza

La Citroën ZX Rallye Raid, con una stima tra 475.000 e 525.000 euro, è un tributo ai rally più impegnativi del pianeta. Questa vettura ha affrontato sfide iconiche come il rally Parigi-Tripoli-Dakar del 1991, piazzandosi al sesto posto, e il Parigi-Dakar-Città del Capo, dove ha conquistato la settima posizione. Restaurata con cura secondo le specifiche del Pharaohs Rally 1990, conserva il fascino di quando era guidata dal leggendario Ari Vatanen. Con il telaio C05, la vettura include documentazione storica completa e due tute da competizione originali Citroën Sport del 1991.

Un’altra protagonista dell’asta è la Fiat 570 Bertone Barchetta Special, valutata tra 325.000 e 375.000 euro. Questa straordinaria creazione, la prima firmata dal celebre Nuccio Bertone, nasce dalla Fiat 500 A Topolino e vanta una storia che include la partecipazione alla prestigiosa 1000 Miglia. Restaurata nel 1996, è rimasta nella famiglia Bertone fino al 2021, guadagnandosi l’ammirazione al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Simboli di un grande passato

La Elva BMW Mk 8, stimata tra 175.000 e 225.000 euro, rappresenta un capitolo cruciale nella storia delle vetture sportive. Prima Elva dotata di un motore BMW da 2,0 litri, ha debuttato alla Road America 500, classificandosi al decimo posto assoluto. Dopo un lungo periodo in collezioni americane, è tornata in Europa per partecipare a eventi prestigiosi come il Goodwood Revival.

Infine, la Fiat Abarth OT 1300, con una stima tra 400.000 e 450.000 euro, è un’autentica leggenda progettata per la Targa Florio. Equipaggiata con un motore posteriore da 1,3 litri e 147 CV, questa GT da competizione ha vinto la classe GT 1.3 nel 1967. Con il telaio numero 0047, è stata di proprietà di Vincenzo Osella e ha partecipato a numerose edizioni della Targa Florio. Dopo 37 anni nascosta, ritorna accompagnata da una documentazione storica di grande valore.

Queste vetture non sono solo automobili, ma veri e propri simboli di un’epoca d’oro del motorsport, pronte a scrivere nuovi capitoli della loro straordinaria storia.