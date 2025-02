Mat Armstrong, noto content creator, ha realizzato un’impresa che sembra uscita da un film: riportare in vita una Porsche 911 GT3RS completamente sommersa. Questa “fenice automobilistica” è tornata a sfrecciare sulle strade grazie a un restauro che ha richiesto quattro mesi di dedizione e competenza.

Porsche 911 GT3RS torna a risplendere

La supercar era in condizioni disperate, ma Armstrong, forte della sua esperienza e del supporto dei suoi oltre 10 milioni di iscritti, ha affrontato ogni sfida con determinazione. Il progetto di restauro auto ha comportato la sostituzione di parti essenziali, come il serbatoio del carburante e l’intero sistema di sospensioni. Il costo maggiore è stato rappresentato dai dischi freno, valutati ben 5.000 dollari ciascuno, a cui si sono aggiunte le pinze necessarie.

Tra le modifiche più significative, sono stati installati un nuovo sistema di scarico in titanio e una centralina elettronica riprogrammata. Tuttavia, il percorso non è stato privo di ostacoli: il sistema di raffreddamento e il cambio bloccato hanno richiesto soluzioni ingegnose. Un episodio curioso riguarda proprio il cambio: l’auto non riusciva a superare la prima marcia a causa dell’assenza delle ruote, che impediva alla centralina di rilevare la velocità. La soluzione? Un nuovo set di cerchi, che ha risolto il problema.

Un duro restauro

Il risultato finale è spettacolare: la supercar sommersa non solo è tornata a funzionare perfettamente, ma ha anche riacquistato un’estetica mozzafiato. Elementi aerodinamici aggiuntivi hanno enfatizzato il suo carattere sportivo, trasformandola in un autentico gioiello da strada. Questo restauro dimostra come passione e competenza possano trasformare l’impossibile in realtà.