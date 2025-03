Cinquanta patenti ritirate, novanta multe per mancato uso delle cinture e ventotto sanzioni per uso del cellulare alla guida: sono questi i risultati dei controlli intensificati dalla polizia stradale di Savona dopo l’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, lo scorso 14 dicembre.

Applicazione alla lettera del Codice della Strada

L’analisi dei dati mostra come l’uso del telefono durante la guida rappresenti una delle infrazioni più comuni. In 28 casi, le violazioni hanno portato al ritiro della patente, di cui sei hanno comportato una sospensione breve della patente. Parallelamente, la guida in stato di ebbrezza ha causato il ritiro di 25 patenti. Inoltre, ben 90 verbali sono stati emessi per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, evidenziando un comportamento pericoloso che mina la sicurezza stradale.

Le nuove normative hanno introdotto misure più severe per disincentivare comportamenti rischiosi. Tra queste, la sospensione breve della patente, che varia dai sette ai quindici giorni in base ai punti residui del conducente. Chi possiede tra 10 e 20 punti subisce una sospensione di una settimana, mentre per chi ha meno di 10 punti, la sospensione è estesa a due settimane.

Decine di sanzioni, oltre alle patenti ritirate

Il fenomeno delle violazioni non si ferma qui. La polizia locale ha contribuito con ulteriori decine di sanzioni, mentre il monitoraggio degli autovelox ha già prodotto 17mila sanzioni per eccesso di velocità, con altre 12mila in arrivo. Da notare che, fino al 2021, le contravvenzioni non pagate nella provincia di Savona hanno raggiunto la cifra allarmante di 29mila.

Con l’avvicinarsi della stagione turistica e l’aumento del traffico, le autorità prevedono un’intensificazione dei controlli, in particolare per il crescente utilizzo di biciclette e motorini. Le forze dell’ordine ribadiscono che queste misure, per quanto severe, sono indispensabili per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.