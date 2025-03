“Non si dovrebbe mai mettersi al volante dopo aver bevuto” è un monito che purtroppo continua a essere ignorato. A Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo, una donna ha causato un incidente stradale con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite consentito e una patente scaduta da quattro anni, sfidando le leggi e il buon senso.

Donna causa incidente con tasso alcolemico elevatissimo

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, in via Torino. La conducente ha perso il controllo del veicolo, impattando contro uno spartitraffico e ribaltandosi nei pressi di un distributore di carburante. Nonostante l’apparente gravità dell’incidente, la donna è uscita miracolosamente illesa.

Le autorità, intervenute tempestivamente, hanno accertato una situazione allarmante: oltre alla guida in stato di ebbrezza, è emerso che la donna circolava con una patente non valida dal 2020. Questo evento riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza stradale, una priorità ancora lontana dall’essere garantita, nonostante le campagne di sensibilizzazione.

Le conseguenze legali

Le conseguenze legali per la donna saranno severe: il ritiro formale della patente, sanzioni amministrative e penali, oltre a un lungo percorso per riottenere l’abilitazione alla guida, che includerà corsi obbligatori e nuovi esami. Nel frattempo, le autorità locali stanno pianificando un’intensificazione dei controlli, focalizzandosi sia sui documenti che sulle condizioni psicofisiche dei conducenti.

Solo un’azione preventiva costante e una maggiore responsabilizzazione degli automobilisti potranno garantire strade più sicure per tutti. Eventi come questo ci ricordano che il rispetto delle regole è essenziale per proteggere vite umane.