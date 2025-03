Il Ministero dei Trasporti ha avviato una proposta di riforma del codice della strada che potrebbe cambiare significativamente il percorso per ottenere la patente di guida in Italia. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione di due ore di guida obbligatorie con istruttore certificato prima di ricevere il foglio rosa. Questa misura si inserisce in un piano di revisione complessivo volto a migliorare la preparazione dei nuovi conducenti e a incrementare la sicurezza stradale.

Attualmente, il requisito minimo per le ore di pratica è di sei, ma la proposta lo porterebbe a otto, avvicinando così l’Italia agli standard europei, dove in media sono richieste 10-12 ore di guida. Questa discrepanza tra i requisiti italiani e quelli di Paesi come Germania e Francia, che includono sessioni specifiche come la guida notturna e autostradale, evidenzia un gap formativo significativo.

La proposta è il risultato di un dialogo tra il Ministero e gli operatori del settore automobilistico, che da tempo chiedono un adeguamento alle normative continentali. Il principale obiettivo è garantire che i neopatentati acquisiscano competenze pratiche solide prima di mettersi al volante autonomamente, riducendo così il rischio di incidenti stradali.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i candidati dovranno completare le due ore obbligatorie con un istruttore certificato, dimostrando di possedere le competenze di base necessarie per guidare in sicurezza. Questo rappresenta un primo passo verso un’armonizzazione con gli standard europei, pur mantenendo l’Italia tra i Paesi con requisiti meno stringenti.

Prima che la proposta diventi legge, dovrà superare l’iter parlamentare. Tuttavia, gli esperti concordano che un incremento della formazione pratica porterà benefici tangibili, tra cui una riduzione degli incidenti stradali, soprattutto tra i neopatentati. Questo approccio punta a rafforzare la sicurezza stradale e a migliorare la qualità della formazione per i futuri automobilisti italiani.