L’introduzione del nuovo Codice della Strada, il 14 dicembre 2024, ha scosso profondamente le abitudini degli automobilisti italiani, con un aumento vertiginoso delle sanzioni. Nel primo trimestre del 2025, i dati rivelano che ben 16.432 patenti sono state ritirate o sospese, segnando un incremento del 55% rispetto alle 10.620 dello stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che non lascia spazio a dubbi: le nuove regole hanno imposto un cambio di marcia drastico.

Le cause dietro l’aumento

Il boom dei ritiri patente è attribuibile principalmente a due fattori: un’intensificazione dei controlli e un inasprimento delle norme. Particolarmente rilevanti sono le nuove sanzioni che colpiscono l’uso del cellulare alla guida, responsabile di circa la metà dei provvedimenti. Un’altra novità è rappresentata dalle “sospensioni brevi”, che consentono di ritirare temporaneamente la patente per periodi compresi tra 7 e 15 giorni in caso di specifiche infrazioni.

Una mappa delle infrazioni

Le violazioni sono aumentate su tutto il territorio nazionale, ma i grandi centri urbani si distinguono per numeri particolarmente elevati. Napoli guida la classifica con 707 patenti ritirate (contro le 430 dello stesso periodo del 2024), seguita da Milano (647 contro 183), Torino (546 contro 160), Roma (530 contro 300) e Palermo (267 contro 85). Questa crescita esponenziale ha messo sotto pressione gli uffici amministrativi, rallentando le procedure.

Nuovo Codice della Strada, impatto e reazioni

Nonostante le critiche per la severità delle nuove disposizioni, i primi risultati sembrano promettenti. L’ACI ha accolto positivamente l’inasprimento delle sanzioni stradali per l’uso del cellulare, considerandolo cruciale per ridurre gli incidenti causati dalle distrazioni. Nei primi due mesi del 2025, gli incidenti stradali sono diminuiti del 6%, mentre i sinistri mortali hanno registrato un calo significativo del 22,1%.

Un futuro di maggiore consapevolezza

L’obiettivo dichiarato del governo è quello di promuovere una guida più responsabile. Sebbene i primi segnali siano incoraggianti, sarà essenziale monitorare nel lungo periodo l’efficacia delle nuove norme, valutando eventuali modifiche e continuando a investire in campagne di sensibilizzazione.