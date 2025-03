La Mazda 6e, la nuova berlina elettrica della casa giapponese, si presenta con una combinazione perfetta di eleganza e tecnologia avanzata, pronta a ridefinire gli standard del segmento premium. Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles, il modello è ora disponibile nei concessionari, offrendo una proposta che unisce raffinatezza e prestazioni.

Due configurazioni elettriche

Disponibile in due configurazioni, la Mazda 6e offre gli allestimenti Takumi e Takumi Plus, ciascuno con opzioni di batteria progettate per soddisfare esigenze diverse. La versione base è equipaggiata con una batteria da 68,8 kWh, garantendo un’autonomia batteria fino a 479 km, mentre la variante Long Range, con batteria da 80 kWh, raggiunge un’impressionante autonomia di 552 km. Entrambe le configurazioni supportano la ricarica rapida a 165 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti, o di recuperare 235 km in appena 15 minuti.

Le prestazioni non deludono: il motore elettrico sviluppa 258 CV nella versione standard e 245 CV nella Long Range, con una coppia di 320 Nm che assicura un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 8 secondi. La velocità massima di 175 km/h, unita alla trazione posteriore, offre un’esperienza di guida dinamica e sportiva.

Dotazioni e listino prezzi

All’interno, l’abitacolo è un inno alla sostenibilità e al lusso, con materiali pregiati come la pelle vegetale disponibile in beige o nero per l’allestimento Takumi. Il Takumi Plus eleva ulteriormente il comfort con pelle nappa color sabbia e inserti in scamosciata. I sedili anteriori, regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati, garantiscono un comfort ottimale, mentre l’illuminazione LED personalizzabile in 64 tonalità crea un’atmosfera unica.

Esternamente, la berlina sfoggia cerchi aerodinamici da 19 pollici, fari Full LED e un tetto panoramico in cristallo, completati da uno spoiler posteriore automatico che si attiva in base alla velocità per migliorare l’aerodinamica.

Il listino parte da 43.850 euro per la versione con batteria da 68,8 kWh e allestimento Takumi, mentre la Long Range in configurazione Takumi Plus arriva a 47.100 euro, rendendo la Mazda 6e una scelta competitiva per chi cerca una berlina elettrica premium senza compromessi.