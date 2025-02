Fiat si prepara a ridefinire il panorama dei SUV con l’introduzione di due nuovi modelli previsti per la primavera 2026. Da un lato, la sportiva Fiat Fastback, un SUV compatto che promette un design dinamico e accattivante, ideale per chi cerca una guida urbana e agile. Dall’altro, la rinnovata Fiat Multipla, progettata per soddisfare le esigenze delle famiglie con maggiore spazio e versatilità.

Fiat Fastback, pronto per tutti i mercati

Entrambi i modelli saranno costruiti sulla piattaforma smart car di Stellantis, condividendo motorizzazioni che includono opzioni ibride ed elettriche. Sebbene l’elettrico potrebbe non essere disponibile al lancio, questa strategia rispecchia la crescente attenzione del gruppo verso la sostenibilità. La produzione sarà centralizzata presso lo stabilimento Kenitra Stellantis in Marocco, una scelta strategica che consolida la presenza nel continente africano e ottimizza i costi di distribuzione globale.

Particolare attenzione ai mercati globali: specie il Sud America

Con un focus sui mercati internazionali, in particolare quello sudamericano, la Fastback si posizionerà come un modello compatto e sportivo, mentre la Multipla offrirà configurazioni più spaziose per le famiglie. Questa mossa ambiziosa sottolinea l’intento di Fiat di affermarsi ulteriormente come leader nell’offerta di auto globale, adattandosi alle diverse esigenze di un mercato in continua evoluzione.