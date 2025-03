DS N°8, la nuova ammiraglia elettrica di DS Automobiles, ridefinisce il concetto di lusso e sostenibilità nel segmento delle fastback premium. Prodotta nello stabilimento di Melfi, questa innovativa berlina si distingue per un design raffinato e tecnologie all’avanguardia, proponendosi come una scelta esclusiva per chi cerca prestazioni elevate e zero emissioni.

DS N°8, caratura premium

Con una lunghezza di 4,82 metri e un coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,24, la fastback elettrica combina estetica e funzionalità. Il passo di 2,90 metri garantisce un’abitabilità superiore, mentre il bagagliaio da 620 litri assicura la massima versatilità. Gli interni, curati nei minimi dettagli, offrono un’esperienza digitale immersiva grazie al quadro strumenti da 10,25 pollici e al display centrale da 16 pollici con il sistema DS IRIS 2.0.

La gamma motori si articola in tre opzioni completamente elettriche, pensate per soddisfare diverse esigenze. Si parte da una versione da 230 CV con batteria da 74 kWh, passando per una variante intermedia da 245 CV, fino al top di gamma bimotore da 350 CV. Quest’ultima, dotata di un accumulatore da 97,2 kWh, promette un’autonomia straordinaria fino a 750 km.

Allestimenti di grido

Per quanto riguarda gli allestimenti, sono disponibili le versioni Pallas ed Etoile. La versione base include dotazioni di pregio come cerchi da 19 pollici e fari Full LED, mentre l’allestimento di punta aggiunge cerchi da 20 pollici e il sistema di guida assistita DS DRIVE ASSIST 2.0, offrendo un livello di comfort e sicurezza senza pari.

Con il lancio della DS N°8, DS Automobiles consolida il suo impegno nel segmento premium elettrico, affiancando questo modello ai già apprezzati DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Un chiaro segnale di come il brand continui a innovare, puntando su tecnologie sostenibili e design distintivo per ridefinire il futuro della mobilità.