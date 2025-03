“Ci prenderemo cura della Tesla Model S entro la fine dell’anno.” Con queste parole, Lars Moravy, Vicepresidente dell’Ingegneria di Tesla, annuncia un importante restyling per la berlina di lusso, previsto per il 2026. Questo facelift Tesla rappresenta un momento cruciale per l’azienda, con l’obiettivo di mantenere la sua ammiraglia competitiva nel sempre più affollato mercato delle auto elettriche di alta gamma.

Il nuovo design della Model S promette un’evoluzione significativa, con dettagli moderni come fari LED sdoppiati e una firma luminosa posteriore che attraversa l’intera larghezza del veicolo. Questi aggiornamenti estetici non solo rinfrescheranno l’aspetto, ma miglioreranno anche l’efficienza aerodinamica, elemento chiave per le prestazioni di un veicolo elettrico.

All’interno, il focus sarà sull’innovazione. Dopo l’introduzione del volante yoke e di un cruscotto minimalista nel 2022, l’abitacolo potrebbe accogliere nuove funzionalità come un sistema di illuminazione ambientale avanzato e telecamere aggiuntive per la guida autonoma. Questo sottolinea l’impegno di Tesla nel ridefinire gli standard di tecnologia Tesla per il segmento premium.

Per quanto riguarda le prestazioni, Tesla manterrà le configurazioni che hanno reso celebre il modello. La versione All-Wheel Drive offrirà ancora 660 km di autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. La variante Plaid, con i suoi 1.020 CV e una velocità massima di 322 km/h, rimarrà il punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di performance.

Con questo aggiornamento, Tesla punta a riaffermare la leadership della Model S tra le berline di lusso, in un contesto sempre più competitivo e ricco di alternative. L’attenzione al design, alla tecnologia e alle prestazioni è una dichiarazione chiara dell’impegno del marchio a innovare e a rimanere all’avanguardia nel panorama delle auto elettriche di lusso.