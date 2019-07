Mercedes, svelata la nuova flotta AVIS Prestige Collection 2019

La nuova flotta targata AVIS si arricchisce dei modelli Mercedes G 350 d, CLS 350 d 4MATIC e C Cabrio 220 d.

Mercedes e AVIS, una delle aziende leader del settore autonoleggio, rinnovano per il quarto anno consecutivo la loro partnership, con l’obiettivo di offrire alla clientela una flotta di vetture premium in grado di offrire il massimo piacere di guida, oltre a soddisfare le più svariate necessità grazie ad una offerta di 3 modelli appartenenti ad altrettanti segmenti.

La AVIS Prestige Collection 2019 dedicato al noleggio a breve termine può infatti contare sui modelli Mercedes G 350 d PREMIUM, CLS 350 d 4MATIC PREMIUM e Classe C Cabrio 220 d PREMIUM. Parliamo di tre vetture caratterizzate da stili e personalità differenti che però vantano come comune denominatore l’esclusività dei modelli della Casa di Stoccarda. Come accennato in precedenza, la clientela potrà infatti sfruttare le doti inarrestabili della Mercedes Classe G, la guida a cielo aperto della Classe C cabrio, oppure i viaggi in prima classe offerti dalla comoda CLS.

La flotta Avis Prestige sarà disponibile negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Torino, Pisa, Firenze, Catania e Palermo e gli uffici di Milano Piazza Diaz, Como, Roma via Sardegna e Civitanova Marche.

Mercedes G 350 d

La Mercedes Classe G da più di quarant’anni è sinonimo di off road duro e puro, ma nel corso degli anni le sue doti di veicolo inarrestabile sono state abbinate ad una forte dose di lusso e a propulsori sempre più potenti. L’ultima generazione della Classe G sfrutto un nuovo assetto, i programmi di marcia DYNAMIC SELECT, la ‘modalità G’ e i tre bloccaggi dei differenziali al 100%. La versione G 350 d può inoltre contare su un poderoso propulsore da 286 CV e 600 Nm di coppia.

Mercedes CLS 350 d

La Mercedes CLS si presenta come una coupè- quattro porte dalle forme eleganti e filanti, in grado di offrire anche un aspetto grintoso grazia ad un profilo della griglia che si apre verso il basso e si sposa in modo armonico con i proiettori bassi e larghi. La versione CLS 350 d offre prestazioni emozionanti e un’autonomia di marcia da vera viaggiatrice.

Mercedes C Cabrio 220 d

Chi ama la guida con il vento tra i capelli non resterà certo deluso dal fascino della Classe C Cabrio, caratterizzata da una pratica capote in tela dotata di lunotto in cristallo e di un comando ad azionamento elettrico. questa convertibile viene resa ancora più completa dall’uso del propulsore 2.0 litri turbo diesel da 194 CV e 400 Nm di coppia, in grado di offrire prestazioni entusiasmanti in cambio di consumi irrisori.

La nuova flotta AVIS Prestige Collection 2019 firmata Mercedes: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +23