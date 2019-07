Range Rover Evoque, il SUV inglese entra nella flotta Hertz

La flotta targata Hertz si arricchisce con la presenza del lussuoso SUV britannico.

Hertz, una delle aziende leader del settore dell’auto noleggio, arricchisce la propria flotta di vettura con un inedito modello dal carattere premium, ovvero la seconda generazione del SUV inglese Range Rover Evoque. L’arrivo nella flotta Hertz del celebre modello a ruote alte del Costruttore britannico conferma quindi l’arricchimento dell’offerta di auto di lusso messe a disposizione della clientela dell’azienda americana che può già contare nella propria offerta anche la Range Rover Velar, posizionato per prezzo e dimensioni proprio al di sopra dell’Evoque.

“La clientela che si orienta verso l’alto di gamma, sia per necessità di business che per il tempo libero, si aspetta un’esperienza di noleggio superiore, distintiva e appagante. – queste le parole di soddisfazioni espresse da Massimiliano Archiapatti, direttore generale e AD di Hertz Italia, che ha inoltre aggiunto – Il nostro impegno quotidiano è volto a rispondere nella maniera più puntuale a questa esigenza e vogliamo farlo sia attraverso il servizio accurato e premium che tutto il nostro staff è formato per offrire, ma anche selezionando con cura i modelli offerti dal mercato automotive per riuscire ad offrire un’esperienza di noleggio superiore. Ritengo che Range Rover Evoque sia una soluzione di altissimo livello per i clienti che apprezzano lo stile sobrio e raffinato di questo brand. Sono convinto che la nuova Evoque, una vera e propria “dichiarazione di stile”, ci permetterà di rispondere egregiamente alle necessità dei clienti più esigenti, come già facciamo con il modello Velar.”

La Evoque offre proiettori a led, suggestive maniglie a scomparsa, il sistema di accensione automatica dei tergicristalli, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico bizona e sistema di infotainment abbinato ad un display da 10 pollici incastonato nella console centrale. Nella flotta Hertz troviamo anche la versione R-Dynamic che aggiunge ulteriori dettagli sportivi dedicati agli esterni della vettura, a cui si aggiungono la pedaliera in metallo, le soglie d’accesso cromate e il volante rivestito in pelle. Il lussuoso abitacolo della Evoque – realizzato con materiali lussuosi ed assemblati ad arte – viene reso ancora più luminoso grazie alla presenza del tetto panoramico dotato di un’ampia superficie vetrata.

Anche la sicurezza viene messa al primo posto, come dimostra la sofisticata dotazione di dispositivi di assistenza alla guida che permettono agli occupanti dell’auto di godersi i viaggi in maniera sicura e rilassante. Per quanto riguarda il capito motorizzazioni, le Evoque disponibili nel noleggio Hertz sono equipaggiate dal nuovo propulsore Ingenium 2.0 litri quattro cilindri turbodiesel da 150 CV dotato del sistema mild hybrid con tecnologia Stop/Start e dispositivo intelligente di carica elettrica rigenerativa. Questo schema meccanico permette di ottimizzare consumi ed emissioni inquinanti senza mortificare le prestazioni dell’auto.