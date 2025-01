Come pulire l’auto dai peli del cane o del gatto in modo accurato

Ecco alcuni consigli su come pulire l’auto dai peli del cane, come rimuovere lo sporco che aderisce ai rivestimenti e alle tappezzerie del veicolo.

Se hai un animale domestico o se pensi di viaggiare con il cane in auto dovresti proteggere i tuoi seggiolini auto dai peli che cani e gatti lasciano solitamente e che sono molto difficili da rimuovere. Ecco alcuni consigli su come pulire l’auto dai peli del cane, come rimuovere lo sporco che aderisce ai rivestimenti e alle tappezzerie del veicolo.

Pulire gli interni dell’auto: ogni quanto?

Normalmente la pulizia dell’abitacolo dell’auto potrebbe essere effettuata, in modo efficiente, una volta al mese. Ma naturalmente dipende dal tempo e dalla frequenza di utilizzo dell’auto e dal numero di passeggeri ( e dalla loro età…). In caso di trasporto di animali a bordo, però, la frequenza della pulizia degli interni dell’auto dovrebbe essere più frequente.

Strumenti utili per togliere i peli del cane e del gatto dai sedili, dai tappetini e dal bagagliaio

Per effettuare la pulizia degli interni dell’auto ci sono diverse tecniche e soprattutto diversi strumenti più o meno utili a seconda dei casi e delle esigenze, ma anche delle diverse parti dell’abitacolo da pulire. DI seguito ve ne proponiamo alcuni.

Come pulire l’auto dai peli del cane: aria compressa

Le pistole ad aria compressa sono un ottimo strumento per la pulizia degli interni dell’auto. Grazie al loro meccanismo di espulsione rapida di aria sono in grado di rimuovere lo sporco e i peli di gatti e cani molto più velocemente (e molto più profondamente) rispetto a una spazzola, un panno o un pennello.

Prevenire il deposito dei peli di animale in auto

Un modo per prevenire il deposito di peli del tuo cane o del tuo gatto in auto è spazzolare l’animale a 4 zampe prima di trasportarlo in auto. In questo modo si ridurrà notevolmente la perdita di peli e l’auto non si sporcherà eccessivamente.

Come pulire l’auto dai peli del cane: spazzola

Le spazzole sono uno strumento indispensabile se hai un cane o un gatto e non vuoi passare ore a pulire la tua tappezzeria. I migliori sono quelli con “punte di gomma”, che catturano i peli e li raccolgono in modo che la loro rimozione sia molto più facile.

Il rullo adesivo

Con un rullo adesivo avrai una risorsa rapida ed economica per pulire i sedili della tua auto. Si possono usare quelli che normalmente utilizziamo per pulire i capi di abbigliamento. Quando si passa il rullo la colla cattura i peli in una sola passata e con totale efficacia.

Come pulire l’auto dai peli del cane: il panno in microfibra

Qualsiasi panno in microfilma (di quelli fini), precedentemente inumidito con acqua, può essere il tuo miglior alleato per rimuovere i peli di animali attaccati al rivestimento della tua auto. È importante utilizzare meno acqua possibile, perché se bagni troppo i sedili, puoi danneggiarli.

Aspirapolvere

Che sia per uso manuale, domestico o industriale, è il modo migliore e più veloce per rimuovere i peli di animali dall’interno di un’auto. Se viaggi regolarmente con il tuo cane o gatto nel tuo veicolo, è meglio aspirare più frequentemente, in modo da non permettere ai peli di accumularsi.

Guanti in gomma

Puoi usare un guanto di gomma (di quelli per lavare i piatti) per rimuovere i peli del tuo amico a 4 zampe dai sedili dell’auto. Basta passarlo sulla superficie come se la stessi accarezzando e il guanto li raccoglierà tutti. Facile e veloce!

Come pulire l’auto dai peli del cane: i coprisedili

Un altro modo per evitare che i tuoi animali domestici sporchino i sedili dell’auto è proteggerli con teli di plastica, coperture o trapunte quando li trasporti con te.