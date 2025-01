Controlli autovelox nel Lazio: le date e le sanzioni previste

La Polizia stradale ha annunciato il calendario dei nuovi controlli della velocità tramite telelaser e autovelox, programmati fino al 26 gennaio. Le operazioni interesseranno le principali arterie stradali del Lazio, con l’obiettivo di contrastare gli eccessi di velocità e migliorare la sicurezza stradale.

I controlli nei giorni scorsi hanno interessato lunedì 20 gennaio la SS/4 a Osteria Nuova, in provincia di Rieti. Martedì 21 gennaio, i dispositivi sono stati attivi sulla SP277 Asse Frosinone, mentre mercoledì 22 gennaio è stata la volta della SS148 via Pontina, nei pressi di Sabaudia, in provincia di Latina.

Le verifiche inizieranno venerdì 24 gennaio sulla SS675 Umbro Laziale, nella zona di Orte (Viterbo). Durante il weekend, i controlli si concentreranno su due importanti arterie della provincia di Roma: la A24, vicino Castel Madama, e la A12 Roma-Civitavecchia, nella giornata di domenica 26 gennaio.

Sanzioni per i trasgressori

Le multe per chi supera i limiti di velocità sono differenziate in base alla gravità dell’infrazione:

Fino a 10 km/h oltre il limite: sanzione da 42 a 173 euro .

oltre il limite: sanzione da . Tra 10 e 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente.

oltre il limite: multa da e decurtazione di dalla patente. Tra 40 e 60 km/h oltre il limite: ammenda da 544 a 2.171 euro , sospensione della patente da 1 a 3 mesi e perdita di 6 punti .

oltre il limite: ammenda da , sospensione della patente da e perdita di . Oltre 60 km/h: sanzione da 847 a 3.389 euro, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti. In caso di recidiva biennale, è prevista la revoca della patente.

Questi controlli sono pensati per scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida e incrementare la sicurezza sulle strade. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità e a prestare attenzione alla segnaletica.