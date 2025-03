Un vero e proprio scossone si abbatte sulle amministrazioni locali italiane dopo la sentenza della Cassazione n. 10365/2025, che ha dichiarato inammissibile l’uso di autovelox privi di omologazione per la validità delle sanzioni. Questo pronunciamento ha generato una valanga di conseguenze, non solo per i Comuni, ma anche per milioni di automobilisti italiani.

Al centro della vicenda, un imprenditore accusato di frode per aver fornito apparecchiature che, pur avendo ottenuto l’approvazione della Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti, non rispettavano le stringenti norme di omologazione. Secondo la Corte, l’omologazione rappresenta l’unica certificazione completa di conformità, distinguendosi nettamente dall’approvazione, spesso erroneamente considerata equivalente.

La decisione ha messo in evidenza un vuoto normativo che il Ministero dei Trasporti non è ancora riuscito a colmare. Sebbene vi siano stati tentativi di equiparare i due processi, mancano linee guida chiare che garantiscano la legittimità dei dispositivi. I magistrati hanno sottolineato che l’ambiguità terminologica non può giustificare errori di tale portata.

Le implicazioni sono pesanti: numerosi dispositivi autovelox sono stati sequestrati, e i Comuni rischiano non solo di perdere introiti considerevoli, ma anche di dover rimborsare le multe già riscosse. Per gli automobilisti, invece, si apre una finestra per contestare sanzioni ricevute tramite dispositivi non conformi.

Ora, la palla passa al Ministero dei Trasporti, che dovrà intervenire con urgenza per evitare ulteriori contenziosi e garantire un sistema di controllo della velocità trasparente e in linea con le normative.