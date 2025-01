La nuova berlina elettrica di Sony e Honda è pronta per sfidare i giganti del settore, con tecnologia all’avanguardia e prestazioni elevate

La Sony Afeela 1, frutto della partnership tra Sony e Honda, è una berlina elettrica che punta a ridefinire il concetto di lusso nel mercato automobilistico. Annunciata al CES 2025, la Sony Afeela 1 si avvicina alla produzione finale, con due versioni disponibili: Origin e Signature, con prezzi che partono da 89.900 dollari per la versione base e arrivano a 102.900 dollari per la versione più esclusiva.

Questa berlina è progettata per competere con modelli di alto livello come la Tesla Model S Plaid e la Lucid Air. Il motore elettrico da 482 cavalli (359 kW) e la batteria da 91 kWh offrono un’autonomia di circa 480 km, con supporto per ricarica rapida fino a 150 kW. Inoltre, la Afeela 1 è compatibile con la rete Tesla Supercharger, garantendo una ricarica rapida e conveniente.

Una delle caratteristiche più avanzate della Sony Afeela 1 è il sistema di guida assistita, che grazie a 40 sensori e telecamere, offre funzionalità di guida autonoma di livello 2+. Sony ha già annunciato che in futuro sarà possibile ottenere un aggiornamento al livello 3, con la possibilità di gestire sorpassi in sicurezza e una guida completamente autonoma in determinate condizioni.

L’abitacolo della Afeela 1 è un concentrato di tecnologia: schermi che occupano tutta la plancia e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale. La versione Signature include anche schermi per i passeggeri posteriori e un sistema audio avanzato con supporto Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Tuttavia, molte delle funzionalità più avanzate, come l’assistente personale e i servizi ADAS, saranno disponibili tramite un abbonamento a pagamento, sebbene i primi tre anni siano gratuiti per i clienti iniziali.

Le prenotazioni sono aperte esclusivamente in California, con un deposito di 200 dollari, e le consegne della versione Signature inizieranno nel 2026. La versione Origin arriverà nel 2027, offrendo una scelta di design elegante e minimalista. Con questa berlina, Sony mira a dominare il segmento delle auto elettriche di lusso, combinando prestazioni elevate e un’esperienza tecnologica unica.