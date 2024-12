Nel programma Tailor Made Ferrari, l’esclusività è al centro di ogni creazione. La Ferrari 812 Competizione A, modello dedicato agli appassionati di lusso e performance, si distingue per la sua personalizzazione unica, che riflette il legame con la tradizione agonistica della casa di Maranello. Questa vettura, avvolta in una verniciatura Argento Nurburgring, sfoggia una striscia longitudinale in Azzurro Dino lucido, un omaggio alla leggendaria Ferrari 250 GT Berlinetta SWB che partecipò alla 24 Ore di Le Mans del 1961. Un mix perfetto di storia e innovazione, che rievoca il passato glorioso delle corse.

L’interno della Ferrari 812 Competizione A è altrettanto esclusivo, con sedili da corsa in carbonio rivestiti in tessuto blu Jeans Aunde, che si combinano con dettagli in fibra di carbonio e Superfabric nero. Questa scelta stilistica accentua l’anima racing del veicolo, ma senza rinunciare al comfort, dimostrando come il programma Tailor Made sappia rispondere alle richieste dei clienti più esigenti.

Nonostante la forte impronta sportiva, la Ferrari 812 Competizione A è una vettura che offre un’esperienza di guida completa, non solo per chi cerca emozioni forti in pista, ma anche per chi ama godersi la bellezza di un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata. Con una potenza di 830 CV, questo motore produce un suono che affascina ogni appassionato, mentre le prestazioni sono straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

La Ferrari 812 Competizione A, prodotta in soli 599 esemplari, è un perfetto equilibrio tra design, ingegneria e tradizione. Con il tettuccio rigido amovibile, offre la possibilità di vivere l’esperienza di guida anche a cielo aperto, rendendola accessibile anche a chi non è un pilota professionista. La prossima generazione, basata su una versione Spider, si preannuncia come un’evoluzione che difficilmente potrà superare l’eccellenza di questa supercar. Ma a Maranello, si sa, l’asticella viene sempre spostata più in alto.