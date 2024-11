La Ferrari 812 Competizione A rappresenta il massimo della personalizzazione su misura grazie al programma Tailor Made, che consente di realizzare esemplari esclusivi e unici nel loro genere. Questo modello, rivisitato in una speciale combinazione cromatica, esprime una personalità decisa e ricca di fascino, perfetta per chi cerca una supercar iconica e personalizzata in ogni dettaglio.

In questa configurazione, la carrozzeria si tinge di un Nero Hiro Alba lucido, una scelta audace e raffinata, ideale per un personaggio emblematico come Batman, che ne farebbe sicuramente la sua auto ideale. A completare questa veste scura e misteriosa, dettagli in Giallo Modena illuminano la livrea, aggiungendo una nota di energia e dinamicità alla struttura esterna.

Sul piano tecnico, la Ferrari 812 Competizione A è una delle sportive più potenti e carismatiche della casa di Maranello. Il motore V12 aspirato da 6.5 litri, posto sotto il lungo cofano anteriore, sprigiona una potenza di 830 cavalli a 9.250 giri al minuto, garantendo prestazioni mozzafiato. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 340 km/h, questa Ferrari incarna l’essenza dell’alta velocità e del design avanguardistico, rendendo omaggio alle competenze ingegneristiche e allo spirito delle competizioni.

Ferrari 812 Competizione A, interni esclusivi Daytona e Alcantara

All’interno, l’abitacolo è stato personalizzato per riflettere il lusso e il dinamismo del marchio, con sedili Daytona in pelle Walnut Heritage che richiamano la tradizione e l’eleganza del passato. Dettagli in Alcantara nera e fibra di carbonio impreziosiscono ulteriormente l’ambiente, offrendo un’esperienza di guida immersiva e sofisticata. Ogni elemento è studiato per mantenere la sportività e l’estetica classica che hanno reso la Ferrari un’icona senza tempo.

La Ferrari 812 Competizione A, prodotta in soli 599 esemplari, offre la possibilità di vivere la pura emozione a cielo aperto, un vantaggio unico rispetto alla versione coupé. Questa edizione limitata non solo celebra l’eccellenza automobilistica ma regala un’esperienza sensoriale che va oltre la velocità, con un sound del motore che si imprime nella memoria, destinato a essere ammirato come una vera opera d’arte su quattro ruote.