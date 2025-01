La Westfield Megabusa è un’auto sportiva prodotta dalla britannica Westfield Sportscars, ispirata alla leggendaria Lotus Seven. Ciò che la distingue è l’adozione del motore della Suzuki Hayabusa, una delle motociclette più potenti al mondo. Questa combinazione offre prestazioni eccezionali in un veicolo leggero e agile.

Caratteristiche tecniche della Westfield Megabusa

La Megabusa monta un motore da 1.299 cc a quattro cilindri in linea, derivato dalla Suzuki Hayabusa, capace di erogare circa 178 CV a 9.800 giri/minuto. Il cambio è un sequenziale a 6 rapporti, tipico delle motociclette, che consente cambi marcia rapidi e precisi. Con un peso a partire da 440 kg, la Megabusa vanta un rapporto peso/potenza impressionante, garantendo accelerazioni fulminee e una guida entusiasmante.

Prestazioni su strada e in pista

Grazie al suo peso ridotto e al potente motore, la Westfield Megabusa accelera da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, con una velocità massima che supera i 200 km/h. Queste prestazioni la rendono ideale sia per l’uso su strada che per le giornate in pista, dove può sfruttare appieno la sua agilità e velocità.

Design e costruzione

Il design della Megabusa richiama le linee classiche della Lotus Seven, con un telaio tubolare leggero e una carrozzeria in fibra di vetro. L’abitacolo è essenziale, focalizzato sul fornire al conducente un’esperienza di guida pura e senza fronzoli. La configurazione a trazione posteriore e la distribuzione dei pesi ottimizzata contribuiscono a una maneggevolezza eccezionale.

Disponibilità e mercato dell’usato

In Italia, la Westfield Megabusa è una vettura rara, ma è possibile trovarne alcuni esemplari sul mercato dell’usato. I prezzi variano in base all’anno di produzione, al chilometraggio e alle condizioni del veicolo, con cifre che partono da circa 25.000 euro. Data la sua esclusività, è consigliabile rivolgersi a rivenditori specializzati o consultare piattaforme online dedicate alle auto sportive per trovare eventuali offerte.