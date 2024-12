Lamborghini Miura: un restyling audace al Tokyo Auto Salon 2025

La Lamborghini Miura è un’icona del design automobilistico, celebre per la sua bellezza senza pari e la sua potenza. Tuttavia, c’è chi ha osato modificarla: il tuner giapponese Liberty Walk ha deciso di dare un tocco personale a questa supercar leggendaria. Il risultato di questa trasformazione verrà presentato al Tokyo Auto Salon, il salone del tuning che si terrà dal 10 al 12 gennaio 2025. Il progetto porta il nome di LB-Silhouette Works GT Lamborghini Miura, ma Liberty Walk ha tenuto per sé altre informazioni, lasciando spazio alla curiosità riguardo a un possibile secondo progetto in arrivo.

Come cambia la Lamborghini Miura by Liberty Walk

La nuova Miura, come tipico dello stile audace di Liberty Walk, si distingue per il suo aspetto aggressivo e futuristico. La carrozzeria, dipinta nei colori bianco e nero, sfoggia numerosi loghi dell’elaboratore, visibili su diverse superfici. La modifica più evidente riguarda il kit widebody, che ha abbassato e allargato la macchina, rendendola più imponente e vicina al suolo.

Gli spoiler e le feritoie sono stati posizionati strategicamente, mentre un grande alettone posteriore completa l’opera, conferendo alla Miura un aspetto ancora più aggressivo e sportivo. I parafanghi più pronunciati sono un segno distintivo del lavoro di Liberty Walk, che non ha paura di osare con linee e forme insolite.

Un motore nuovo?

Per quanto riguarda il motore, al momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali. Sebbene il motore V12 da 4,0 litri della Miura originale non sia stato al centro del progetto, è probabile che non vi siano modifiche significative a livello di performance. Liberty Walk tende a concentrarsi principalmente sull’estetica, e questo restyling non sembra fare eccezione.

Questa rielaborazione audace della Lamborghini Miura arriva a celebrare un anniversario importante: i 60 anni dal debutto del modello al Salone di Torino del 1965. Con il suo design rivoluzionario, la Miura continua a ispirare appassionati di auto e designer, e Liberty Walk ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di spingere i limiti del tuning automobilistico.