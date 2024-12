Lamborghini Miura SVR: l’icona restaurata che sfida il tempo

Un restauro meticoloso durato 19 mesi ha riportato in vita l’unica Miura SVR, un gioiello unico nella storia di Lamborghini

Tra le leggende che hanno segnato la storia dell’automobilismo, la Lamborghini Miura occupa un posto di assoluto prestigio. Prodotta in soli 763 esemplari tra il 1966 e il 1972, questa vettura ha definito un’epoca, ma esiste un esemplare che brilla con una luce ancora più intensa: la Lamborghini Miura SVR, un pezzo unico nel suo genere.

Lamborghini Miura SVR, un esemplare unico

Questa straordinaria vettura appartiene a Hiromitsu Ito, appassionato collezionista giapponese che ha commissionato un restauro completo alla divisione Lamborghini Polo Storico, il reparto dedicato alla conservazione e al ripristino delle auto storiche di Sant’Agata Bolognese. Dopo 19 mesi di minuzioso lavoro, la Miura SVR è tornata a splendere, pronta a divorare l’asfalto della pista giapponese di Nakayama.

Il restauro

Il progetto di restauro ha rappresentato una sfida senza precedenti per il team guidato da Paolo Gabrielli, responsabile di Polo Storico. La Miura SVR è infatti una derivazione della celebre Lamborghini Jota, sviluppata dal leggendario collaudatore Bob Wallace. Questo modello era stato concepito come un’evoluzione sportiva della Miura, con un peso ridotto, una potenza maggiore e un’attenzione estrema alla performance in pista.

Tuttavia, la vettura è arrivata in officina smontata e modificata in diverse componenti, costringendo i tecnici a ricostruire fedelmente ogni dettaglio basandosi su documenti storici e sulla lista delle trasformazioni effettuate nel 1974. Inoltre, su richiesta specifica del proprietario Ito, sono stati aggiunti dettagli funzionali alla guida sportiva, come cinture di sicurezza a quattro punti, sedili sportivi più profilati e una gabbia di sicurezza smontabile.

Ogni elemento è stato curato nei minimi dettagli per rispettare sia l’integrità storica dell’auto che le moderne esigenze prestazionali. Il risultato finale non è solo una vettura restaurata, ma una vera e propria opera d’arte su ruote, capace di fondere passato e presente in un’unica esperienza di guida.

La Lamborghini Miura SVR 1976 non è solo un simbolo della maestria ingegneristica italiana, ma anche una celebrazione della passione senza tempo per le auto sportive. Un capolavoro unico che continua a far battere il cuore degli appassionati di tutto il mondo.