Il tour di Lancia Ypsilon per tutta Italia è arrivato alla conclusione

La Nuova Lancia Ypsilon ha concluso il suo roadshow in giro per l’Italia, toccando città come Torino, Milano, Roma e Napoli. Il tour ha offerto al pubblico l’opportunità di ammirare l’ultima creazione del Centro Stile Lancia, un’auto che incarna l’eleganza e l’innovazione del marchio.

Da Torino a Torino

Il viaggio è iniziato a Torino, città natale di Lancia, dove la flotta di Ypsilon ha sfilato tra le luci natalizie e le piazze storiche come Piazza Castello, Piazza Vittorio Veneto e Piazza San Carlo. Successivamente, il tour si è spostato a Milano, capitale della moda e del glamour, dove la Nuova Ypsilon ha percorso la prestigiosa via Montenapoleone, simbolo dell’eleganza e dell’artigianalità italiana. Da Milano a Roma, la Nuova Ypsilon ha incantato i turisti e gli abitanti della Città Eterna, attraversando luoghi iconici come il Circo Massimo, il Colosseo, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e Piazza Navona.

Prima di tornare al nord, il roadshow ha fatto tappa a Napoli, dove la Ypsilon ha costeggiato il lungomare, ammirando Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, via Toledo e i quartieri di Chiaia e Vomero, con il Vesuvio a fare da sfondo.

Il roadshow si è concluso a Milano e Torino il 17 e 18 dicembre, segnando la fine di un mese dedicato all’eleganza del marchio Lancia. Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha espresso soddisfazione per il successo del roadshow, sottolineando l’entusiasmo del pubblico per il design e l’innovazione della Nuova Ypsilon. Lancia invita il pubblico a visitare uno dei 160 showroom in Italia per vivere un’esperienza premium ed effettuare un test drive della Nuova Ypsilon.

Come acquistare Lancia Ypsilon

Sono disponibili diverse opzioni di finanziamento, con la possibilità di acquistare la versione ibrida con una rata mensile di 200€ per 48 mesi o la versione elettrica con un canone di 200€ per 36 mesi. La Nuova Ypsilon è disponibile in diverse configurazioni: Ypsilon, LX e Cassina, sia in versione elettrica che ibrida. Lancia, con i suoi 118 anni di storia, rappresenta l’eleganza italiana senza tempo. Il marchio è pronto per una nuova era, con un piano strategico decennale che punta su innovazione, design, sostenibilità e centralità del cliente.