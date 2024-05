Lancia Ypsilon HF è realtà, così come il rientro nei rally

Lancia è la storia dei rally. Il Marchio di Chivasso ha scritto pagine gloriose di questo sport, conquistando la bellezza di 11 titoli mondiali costruttori e 4 piloti. Tuttavia, dopo l’ultima avventura con la Delta Integrale affidata a Carlos Sainz nel 1993, è uscita dai radar. Il brand italiano chiuse il suo percorso sportivo con il palmarès più ricco di tutti e che nessuno ha ancora intaccato. Adesso, la storia è pronta a essere vissuta nuovamente in prima persona e la conferma arriva direttamente da Stellantis che rispolvera il vecchio logo HF, la divisa ufficiale Martini e trasforma la nuova Ypsilon in un’auto da competizione.

Lancia torna nei rally

Lancia presenta la Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del “rinascimento” del marchio. Questo modello arriverà sul mercato a maggio 2025, mentre la Ypsilon Rally 4 HF è l’arma per il ritorno nei rally. Questa versione è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV. Dotata di trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, promette di essere il mezzo ideale per chi ricerca un mezzo per ambire alla vittoria nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.

La versione stradale

La nuova Lancia Ypsilon HF alimentata con una motorizzazione 100% elettrica da 240 CV, permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, e sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose, ispirate alle iconiche vetture più radicali che hanno fatto la storia del marchio, con forme e design al servizio della resa prestazionale. La vettura farà il suo debutto sul mercato a maggio 2025. Dopo Lancia Ypsilon HF, anche la Gamma e la Delta disporranno di una versione HF.

Il ritorno dei simboli storici

Al fianco di queste novità c’è anche il ritorno dell’elefante della “High-Fidelity“, la branca sportiva del brand torinese, con il suo mitico elefante volante. Lo stesso dicasi per il logo Lancia Corse che, pur ispirandosi al passato, presenta un font moderno e contemporaneo. Dopo tanta attesa una luce in fondo al tunnel. Tutti sono pronti ad abbracciare una nuova Lancia pronta a battagliare nei rally, anche se – per il momento – in una categoria minore a quella del WRC. Per la portata più grande ci sarà tempo, l’importante è rientrare a giocarsela nel campo che ha dato più soddisfazioni per quanto riguarda il motorsport, dove Lancia è una leggenda.