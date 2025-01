Zenos E10 R: la sportiva britannica ultraleggera da 350 CV

La Zenos E10 R, lanciata nel 2015, è una roadster britannica progettata per offrire un’esperienza di guida pura e adrenalinica. Derivata dalla E10 standard, la versione “R” rappresenta l’evoluzione più potente e performante della gamma, mantenendo fede alla filosofia di leggerezza e semplicità che caratterizza il marchio Zenos.

Motorizzazione e prestazioni

Il cuore pulsante della E10 R è il motore Ford EcoBoost da 2,3 litri, lo stesso utilizzato nella Ford Focus RS, capace di erogare 350 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 475 Nm a 4.000 giri/min. Questa potenza, abbinata a un peso a vuoto di soli 700 kg, consente alla E10 R di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

Telaio e design

La struttura della E10 R è basata su un telaio in alluminio estruso, combinato con una vasca in materiale composito di carbonio, garantendo elevata rigidità torsionale e peso contenuto. Il design minimalista, privo di parabrezza e tetto, enfatizza l’approccio orientato alle prestazioni, riducendo ulteriormente il peso e migliorando l’aerodinamica. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 3.800 mm, larghezza di 1.870 mm e altezza di 1.130 mm, contribuiscono all’agilità e alla maneggevolezza del veicolo.

Sospensioni e freni

La E10 R è equipaggiata con sospensioni a doppio braccio oscillante sia all’anteriore che al posteriore, con ammortizzatori Bilstein regolabili, permettendo al conducente di adattare l’assetto alle proprie preferenze di guida. Il sistema frenante è stato potenziato rispetto alle versioni precedenti, con dischi ventilati e pinze a quattro pistoncini, assicurando una decelerazione efficace anche nelle condizioni più impegnative.

Esperienza di guida

Grazie all’assenza di sistemi di assistenza alla guida come ABS o controllo di trazione, la E10 R offre un’esperienza di guida autentica e coinvolgente, richiedendo abilità e attenzione da parte del conducente. La distribuzione dei pesi equilibrata e la trazione posteriore contribuiscono a una dinamica di guida reattiva e precisa, rendendo la E10 R ideale sia per l’uso su strada che per le giornate in pista.

Produzione e prezzo

Prodotta nello stabilimento di Wymondham, Norfolk, la Zenos E10 R è stata offerta a un prezzo base di circa £39.995 nel mercato britannico, posizionandosi come una delle opzioni più accessibili nel segmento delle auto sportive ad alte prestazioni. Nonostante la cessazione della produzione nel 2016, la E10 R continua a essere apprezzata dagli appassionati per le sue caratteristiche uniche e le prestazioni esaltanti.