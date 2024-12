La SSC Ultimate Aero Twin Turbo, spesso abbreviata in SSC Ultimate Aero TT, è una supercar prodotta dalla SSC North America (precedentemente Shelby SuperCars) tra il 2006 e il 2013. Progettata per competere con le più prestigiose auto sportive europee, la Ultimate Aero TT ha rapidamente guadagnato fama mondiale grazie alle sue impressionanti prestazioni e al design innovativo.

SSC Ultimate Aero Twin Turbo, origini e sviluppo

La SSC North America, fondata da Jerod Shelby (senza relazione con Carroll Shelby), ha iniziato lo sviluppo della Ultimate Aero nei primi anni 2000. Il prototipo iniziale, denominato SSC Aero SC/8T, era equipaggiato con un motore V8 sovralimentato derivato dalla Chevrolet Corvette, capace di erogare circa 782 CV. Tuttavia, per raggiungere prestazioni ancora più elevate, SSC ha deciso di adottare una configurazione twin-turbo, dando vita alla Ultimate Aero TT.

Caratteristiche tecniche

La Ultimate Aero TT è alimentata da un motore V8 da 6,3 litri twin-turbo, capace di sviluppare una potenza massima di 1.183 CV a 6.950 giri/min e una coppia di 1.094 Nm a 6.600 giri/min. Questa incredibile potenza è gestita da un cambio manuale a 6 rapporti, che trasferisce la forza alle ruote posteriori. La struttura del veicolo utilizza ampiamente fibra di carbonio e titanio, mantenendo il peso a circa 1.270 kg, un risultato notevole per un’auto con tali specifiche.

Prestazioni e record

Il 13 settembre 2007, la SSC Ultimate Aero TT ha stabilito il record mondiale di velocità per un’auto di produzione, raggiungendo una velocità media di 412,22 km/h (256,14 mph) durante due passaggi in direzioni opposte su un tratto di strada nello Stato di Washington. Questo record è stato certificato dal Guinness World Records, rendendo la Ultimate Aero TT l’auto di produzione più veloce al mondo in quel periodo.

Design e aerodinamica

Il design della Ultimate Aero TT combina elementi estetici aggressivi con soluzioni aerodinamiche avanzate. Le porte a farfalla, simili a quelle della McLaren F1 e della Ferrari Enzo, aggiungono un tocco distintivo. L’aerodinamica è stata ottimizzata attraverso test in galleria del vento, permettendo all’auto di mantenere stabilità e controllo anche a velocità estreme. Inoltre, l’assenza di sistemi elettronici di assistenza alla guida, come l’ABS o il controllo di trazione, offre un’esperienza di guida pura, destinata a piloti esperti.

Produzione e rarità

La produzione della SSC Ultimate Aero TT è stata estremamente limitata, con soli 24 esemplari realizzati tra il 2006 e il 2007. Questa rarità ha contribuito ad aumentare l’aura di esclusività e desiderabilità attorno al veicolo. Il primo esemplare è stato venduto su eBay per 431.100 dollari americani, evidenziando l’interesse e l’entusiasmo degli appassionati per questa supercar.

Evoluzioni successive

Nel corso degli anni, SSC ha introdotto versioni aggiornate della Ultimate Aero. Nel 2009, un modello rivisitato ha visto un incremento di potenza del 15%, portando la potenza massima a 1.287 CV. Per migliorare il raffreddamento del motore, sono state aggiunte prese d’aria in fibra di carbonio, aumentando del 20% il flusso d’aria. Inoltre, il design del frontale è stato rivisto per migliorare l’aerodinamica, e sono stati introdotti sistemi come l’AeroBrake, uno spoiler che si solleva durante la frenata per aumentare la decelerazione.

Eredità e impatto nel mondo delle supercar

La SSC Ultimate Aero TT ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama automobilistico, dimostrando che una piccola casa automobilistica americana poteva competere e superare giganti europei come Bugatti e Koenigsegg. Il suo record di velocità ha ispirato una nuova generazione di hypercar, spingendo i limiti della tecnologia e del design automobilistico. La Ultimate Aero TT rimane un simbolo di innovazione e audacia nel mondo delle supercar.