Nuova Lancia Gamma sarà anche ibrida e prodotta in Italia

La prossima Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio italiano, non sarà soltanto elettrica ma anche ibrida

Lancia è tornata e sta vivendo un nuovo “Rinascimento“, con un piano ambizioso che prevede il lancio di tre nuovi modelli e una rapida espansione nei mercati europei. Il piano, che procede a ritmo sostenuto, è iniziato con il lancio della Nuova Ypsilon a febbraio e culminerà con la produzione della nuova ammiraglia Gamma nello stabilimento di Melfi a partire dal 2026.

La Gamma sarà costruita a Melfi

La nuova Gamma sarà un’auto 100% Made in Italy, disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Sarà costruita sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, che consente l’integrazione di entrambe le motorizzazioni, rispondendo alle diverse esigenze di mobilità del mercato. La scelta di produrre la Gamma a Melfi riflette l’impegno di Stellantis nel valorizzare i siti produttivi italiani e promuovere l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Lo stabilimento di Melfi, inaugurato nel 1994, rappresenta un fiore all’occhiello dell’industria nazionale. Con i suoi processi produttivi altamente automatizzati e un forte focus sulla sostenibilità, l’impianto continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella strategia di elettrificazione di Stellantis. La produzione della nuova Gamma segna anche il ritorno del marchio Lancia in questo impianto, dove la seconda generazione della Ypsilon è stata prodotta tra il 1995 e il 2003.

Le tappe del “Rinascimento” di Lancia

Il “Rinascimento” di Lancia è partito dall’Italia alla fine del 2023 con la presentazione del nuovo logo, della nuova Corporate Identity e del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Da allora, gli step successivi si sono susseguiti a ritmo serrato:

lancio della Nuova Ypsilon, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e critica;

apertura di 160 Casa Lancia in Italia, nuovi ed esclusivi showroom con la nuova corporate identity del marchio;

prevista apertura di 70 concessionari in Europa entro il 2025, a partire da Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, dal 2025, Germania;

ritorno di Lancia nel motorsport nel 2025 con la nuova Ypsilon Rally4 HF;

rilancio della storica sigla “HF”, che campeggerà prima sulla Ypsilon e poi sulla Gamma e sulla nuova Delta.

La nuova Lancia Ypsilon, lanciata a febbraio a Milano, si posiziona al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. Dal lancio ad oggi, ha già raccolto più di 11.000 ordini, a conferma del successo del nuovo percorso intrapreso dal marchio. Con una gamma di modelli innovativi, showroom esclusivi e una forte presenza internazionale, Lancia è pronta a tornare a far sognare gli appassionati di auto di tutto il mondo.