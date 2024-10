Lancia Gamma, la berlina del rinascimento sarà costruita in Italia

Durante l’evento di presentazione della Rally 4, tenutosi a Balocco il numero uno di Lancia, Luca Napolitano ha confermato che la prossima vettura del rinascimento del marchio torinese, la Lancia Gamma, disegnata, progettata e sviluppata in Italia, sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, segnando il ritorno del brand in questo impianto dove veniva assemblata la Ypsilon tra il 1995 e il 2003. Questo sito, riconosciuto come uno degli impianti d’eccellenza di Stellantis, è stato scelto per la sua qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all’interno della transizione verso la mobilità elettrica.

Cenni sullo stabilimento di Melfi

Lo stabilimento di Melfi, realizzato in Basilicata in provincia di Potenza, è un esempio di competenza e innovazione, simbolo del know-how manifatturiero italiano. Da anni, questo sito è fondamentale per la produzione automobilistica italiana, poiché in grado di coniugare l’artigianalità nostrana con le più avanzate tecnologie di produzione. La Lancia Gamma sarà costruita nel 2026 sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, confermando l’impegno di Lancia verso una mobilità sostenibile e premium.

La produzione della nuova Gamma a Melfi è una scelta che riflette l’impegno del gruppo Stellantis nel valorizzare i siti produttivi italiani, promuovendo l’eccellenza del made in Italy nel mondo. Questa scelta non solo rafforza il legame di Lancia con le sue radici italiane, ma sottolinea anche l’importanza di investire sul territorio per creare prodotti innovativi e all’avanguardia. La nuova Lancia Gamma rappresenta un ulteriore passo nel rinascimento del marchio, dopo il successo della Nuova Ypsilon.

Il rinascimento Lancia prosegue

“La nuova Lancia Gamma rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso il futuro. Incarna l’impegno del nostro marchio verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni. Producendola nello storico stabilimento di Melfi, rafforziamo il nostro legame con la ricca eredità automobilistica italiana. La Gamma dimostrerà il meglio di ciò che Lancia rappresenta: innovazione, stile e una costante ricerca dell’eccellenza“, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Inaugurato nel 1994, lo stabilimento di Melfi è da tempo un attore chiave nella produzione automobilistica globale e attualmente si occupa della produzione della Jeep Compass e della Jeep Renegade. Con i suoi processi produttivi altamente automatizzati e un forte focus sulla sostenibilità, l’impianto continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella strategia di elettrificazione di Stellantis. Questo annuncio fa parte della più ampia strategia di rilancio del marchio Lancia, che prevede anche il rientro in Europa con una rete di oltre 70 concessionarie in sei Paesi, tra cui Francia, Belgio e Spagna.