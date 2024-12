La Lotus Emira si arricchisce di una versione speciale che celebra la storica connessione tra il marchio britannico e il mondo della Formula 1. La Lotus Emira Limited Edition è una serie esclusiva che si distingue per design, performance e tributi alle vetture che hanno segnato il motorsport, in particolare il leggendario periodo di Ayrton Senna in Lotus.

Questa edizione limitata si basa sulla versione della Emira equipaggiata con motore 2.0 turbo a quattro cilindri, capace di sviluppare 360 CV e 430 Nm. Il motore, sviluppato da Mercedes-AMG e personalizzato da Lotus, è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 283 km/h. Ogni esemplare della Emira Limited Edition è costruito con un’attenzione meticolosa ai dettagli e finiture artigianali, con un focus particolare sulle livree che rendono omaggio alle monoposto Lotus storiche.

Livree uniche ispirate alle monoposto storiche

La Emira Limited Edition è disponibile in cinque livree, ciascuna ispirata a un’auto storica di Lotus in Formula 1. Ogni variante è prodotta in sole 12 unità, una per design, in omaggio al numero “12”, simbolo della scuderia Lotus e indossato da Ayrton Senna. Ecco una panoramica delle livree:

Type 99T (1987): La prima variante rende omaggio alla vettura con cui Senna vinse a Monaco e Detroit nel 1987. La livrea gialla con dettagli blu e il numero “12” visibile sui lati è accompagnata da cerchi e pinze dei freni neri. Type 97T (1985): Ispirata alla vettura che portò Senna alla sua prima vittoria in Formula 1, questa variante combina una base Shadow Grey con dettagli dorati, e il numero “12” dorato sulle fiancate. Type 86 (1980): Con una colorazione blu e strisce rosse e argento, questa versione omaggia la vettura che vide Senna protagonista nel 1980. Il numero “11” è presente sulle fiancate. Type 78 (1977): Rispettando la tradizione di Lotus, la livrea della Type 78 è caratterizzata da un’iconica combinazione di verde scuro e strisce gialle. Il numero “5” sui lati della vettura è un tributo a Mario Andretti. Type 25 (1963): Con una livrea verde scuro con strisce gialle, questa edizione omaggia la monoposto che ha permesso a Jim Clark di vincere il campionato mondiale nel 1963.

Ogni esemplare della Emira Limited Edition è dotato di dettagli unici, come i loghi Lotus in nero e la targhetta “Emira Limited 1/12” che si trova sui montanti B e sulla plancia. A conferire ulteriore esclusività, un certificato di autenticità accompagna ciascuna vettura, incrementando il suo valore tra i collezionisti.

Il futuro della Lotus

Dotata del motore 2.0 turbo, la Lotus Emira Limited Edition non è solo una celebrazione del passato, ma anche una promessa di innovazione futura. Questo modello anticipa l’arrivo del programma di personalizzazione Chapman Bespoke nel 2025, che permetterà ai clienti di modificare vari aspetti della propria Lotus, creando una vettura ancora più unica. La Lotus Emira Limited Edition è disponibile in 12 mercati europei selezionati, con un prezzo di partenza di 111.000 euro per ciascuna delle varianti.