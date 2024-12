Mercedes-AMG PureSpeed: speedster di lusso con prestazioni da brivido

Con la Mercedes-AMG PureSpeed, il marchio tedesco ridefinisce il concetto di lusso sportivo, offrendo una vettura senza compromessi progettata per emozionare. Questo modello, il primo della nuova serie Mythos, è prodotto in soli 250 esemplari, destinati a diventare veri gioielli per collezionisti e appassionati. Svelata in anteprima mondiale al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi 2024, la PureSpeed omaggia la tradizione delle speedster come la leggendaria SLR McLaren Stirling Moss, eliminando tetto e parabrezza per un’esperienza di guida pura.

Sicurezza e Innovazione: il tocco della Formula 1

La PureSpeed porta su strada la tecnologia delle corse. Il sistema di protezione Halo, derivato dalla Formula 1, è realizzato in acciaio ad alta resistenza per garantire la massima sicurezza. Questa soluzione non solo aumenta la protezione in caso di impatto, ma celebra il legame tra Mercedes-AMG e il mondo delle competizioni.

Prestazioni da supercar

Sotto il cofano, il cuore pulsante della PureSpeed è il potente V8 biturbo da 4,0 litri, che sprigiona 577 CV e 800 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,6 secondi, con una velocità massima di 315 km/h. La trazione integrale, abbinata al sistema Active Ride Control AMG e agli ammortizzatori adattivi, garantisce un controllo impeccabile anche alle alte velocità. La trasmissione automatica a 9 rapporti AMG con frizione a bagno d’olio assicura cambi rapidi e fluidi.

Design: audacia e aerodinamica

Ogni linea della PureSpeed racconta una storia di potenza e raffinatezza. Il frontale, ispirato alla hypercar AMG One, vanta un muso allungato e aggressivo. La carrozzeria, decorata con una verniciatura sfumata e loghi AMG dipinti a mano, enfatizza l’artigianalità di questa vettura unica. I cerchi forgiati da 21 pollici, con dettagli in fibra di carbonio, migliorano sia l’estetica sia l’efficienza aerodinamica. Uno spoiler posteriore retrattile e il sottoscocca con elementi attivi completano il quadro di una vettura progettata per dominare ogni curva.

Mercedes-AMG PureSpeed, lusso su misura

L’abitacolo offre un’esperienza di lusso senza pari. I sedili AMG Performance, rivestiti in pelle pregiata, combinano comfort e sportività. Il volante bicolore e il raffinato orologio analogico IWC Schaffhausen aggiungono un tocco di eleganza. Ogni dettaglio sottolinea l’esclusività, come il badge numerato “1 di 250” sulla console centrale.

Esperienza di guida senza rivali

Pensata per gli amanti della velocità, la Mercedes-AMG PureSpeed include deflettori aerodinamici per migliorare il comfort senza parabrezza. Mercedes-AMG propone caschi abbinati con sistemi audio integrati per telefonare o ascoltare musica anche ad alte velocità. Con un prezzo che supererà abbondantemente quello della Mercedes SL 63, la PureSpeed si colloca in una categoria a sé. Più di un’auto, è un’opera d’arte su ruote che celebra velocità, lusso e passione per l’innovazione.