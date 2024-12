Dal restyling del 1997 al London Motor Show, l’AC Ace V8 si presenta come un’icona di stile e prestazioni con una produzione esclusiva

Nel 1997, l’iconica AC Ace tornò alla ribalta con un profondo restyling che ne ridefinì estetica e tecnologia. Con l’acquisizione della nuova proprietà nel 1996, il modello Brooklands Ace subì una completa riprogettazione e si presentò al London Motor Show con un nome rinnovato: AC Ace V8. Questo cambiamento segnò l’abbandono definitivo del nome “Brooklands”, aprendo un nuovo capitolo per il marchio.

AC Ace V8, solo 12 esemplari

La produzione della nuova Ace V8 iniziò nel 1998, ma la sua esclusività fu sancita dal numero limitatissimo di unità costruite: appena 12, prima di terminare la produzione nel 2000. Tra le novità principali vi furono significativi aggiornamenti al design esterno.

I paraurti furono ridisegnati, la griglia frontale e le luci anteriori passarono da forme rotonde a rettangolari, e il cofano venne completamente rivisto. Alcuni componenti vennero realizzati in Sud Africa, ma il cuore della produzione e l’assemblaggio finale rimasero a Coventry, nel Regno Unito.

Un restyling a tutto tondo

La revisione non si limitò al design. Per contenere costi e peso, vennero adottate nuove tecniche di produzione, portando l’auto a un peso complessivo di 1.453 kg. L’Ace V8 presentava dimensioni equilibrate con un passo di 2.472 mm e una lunghezza totale di 4.420 mm, ideali per garantire prestazioni e comfort.

Sul fronte delle motorizzazioni, l’Ace V8 offriva una gamma di propulsori capaci di soddisfare anche i più esigenti. La linea includeva due versioni di un V8 da 5,0 litri, rispettivamente da 243 e 324 CV, un V8 da 4,6 litri con 32 valvole e 324 CV, e un potente motore Lotus V8 da 3,5 litri con 254 CV. Ogni motore era dotato di iniezione elettronica, assicurando efficienza e prestazioni.

Il modello diede origine anche a una versione a quattro posti denominata AC Aceca, un omaggio all’omonimo modello storico del marchio. Questa variante utilizzava il motore V8 da 4,6 litri e rappresentò una soluzione più versatile per gli appassionati di auto sportive.

Nonostante il limitato successo commerciale, l’AC Ace V8 del 1997 rimane un simbolo di eleganza e potenza, un capitolo unico nella storia dell’automobilismo. La sua esclusività e il design ricercato la rendono oggi un gioiello raro e ambito dai collezionisti.