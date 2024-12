Toyota ha lanciato l’Urban Cruiser, un SUV elettrico compatto che promette di rivoluzionare il mercato europeo. Questo modello combina un design accattivante, interni spaziosi e tecnologie all’avanguardia, rispondendo alla crescente domanda di mobilità sostenibile.

Un design che parla di innovazione e stile

L’Urban Cruiser si distingue per il tema stilistico “Urban Tech”, con linee muscolose e dinamiche. Il frontale “hammerhead”, tratto distintivo della nuova gamma Toyota, si unisce a paraurti robusti e una firma luminosa posteriore che attraversa l’intero portellone, creando un look moderno e accattivante.

Nonostante le dimensioni compatte (4.285 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.640 mm di altezza), il passo di 2.700 mm assicura una spaziosità sorprendente. Grazie a un raggio di sterzata di soli 5,2 metri e cerchi in lega disponibili in versioni da 18 o 19 pollici, il SUV offre manovrabilità eccellente e un tocco di stile. Le opzioni bicolore, con tetto nero a contrasto, conferiscono ulteriore personalità al veicolo.

Comfort e versatilità negli interni

L’abitacolo dell’Urban Cruiser è stato progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca praticità e raffinatezza. I sedili posteriori scorrevoli e configurabili in modalità 40:20:40 garantiscono massima flessibilità, permettendo di adattare lo spazio in base al numero di passeggeri o al carico necessario.

L’atmosfera interna è arricchita da un sistema di illuminazione ambientale con 12 colori, mentre i rivestimenti in nero e grigio scuro offrono un look sofisticato. La posizione di guida rialzata e il cruscotto orizzontale migliorano visibilità e controllo, rendendo ogni viaggio confortevole e sicuro.

Tecnologia avanzata e connettività totale

Toyota ha equipaggiato l’Urban Cruiser con le più recenti innovazioni tecnologiche, sia per la sicurezza sia per l’infotainment. Tra le dotazioni spiccano:

Sistema Pre-Collisione

Cruise Control Adattivo

Avviso di Uscita dalla Corsia

Sistema di Telecamere a 360°

Il cockpit digitale da 10,25 pollici si integra con un display multimediale da 10,1 pollici, che include navigazione cloud e compatibilità con smartphone. Grazie all’app MyToyota, i conducenti possono monitorare lo stato di carica, pianificare le ricariche e individuare punti di rifornimento nelle vicinanze.

Efficienza e sostenibilità al centro del powertrain

Il Toyota Urban Cruiser è disponibile con due pacchi batteria e offre la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o integrale. Entrambe le versioni utilizzano batterie al fosfato di ferro-litio, rinomate per sicurezza e durata:

49 kWh (FWD): 106 kW / 144 CV

106 kW / 144 CV 61 kWh (FWD): 128 kW / 174 CV

128 kW / 174 CV 61 kWh (AWD): 135 kW / 184 CV

La versione AWD integra un motore aggiuntivo sull’asse posteriore, migliorando la stabilità su superfici scivolose. Tutte le varianti sono dotate di una pompa di calore per ottimizzare il sistema di climatizzazione, garantendo massima efficienza anche in condizioni climatiche avverse.

Toyota Urban Cruiser, spazio e sicurezza

Costruito su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, l’Urban Cruiser combina leggerezza e robustezza. L’assenza di traverse nel pavimento consente di massimizzare lo spazio interno, offrendo un abitacolo più ampio e confortevole, ideale per famiglie e viaggiatori urbani.

L’Urban Cruiser non è solo un SUV elettrico, ma rappresenta una dichiarazione di intenti per Toyota, che punta a una gamma completamente a zero emissioni entro il 2035. Con il suo design audace, tecnologie innovative e interni versatili, l’Urban Cruiser è la scelta ideale per chi desidera sostenibilità, comfort e stile. Toyota ridefinisce il concetto di mobilità sostenibile, offrendo un modello perfetto per chi vive la città e guarda al futuro con ambizione.