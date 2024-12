Bentley Americas ha svelato una collaborazione senza precedenti con Keith “Bang Bang” McCurdy, uno dei tatuatori più rinomati al mondo. Conosciuto per aver creato disegni iconici sulla pelle di celebrità di fama globale, Bang Bang porta la sua visione artistica oltre i confini tradizionali grazie alla rivoluzionaria tecnologia “Magic Ink”. Questo inchiostro innovativo consente di “accendere” e “spegnere” i tatuaggi attraverso specifiche lunghezze d’onda della luce, offrendo la possibilità unica di trasformare l’immagine sulla propria pelle.

La collaborazione tra Bentley e Bang Bang è stata presentata alla Miami Art Week 2024 con un’opera d’arte automobilistica mai vista prima. Protagonista dell’evento è stata una Bentley Bentayga EWB, trasformata in una tela artistica grazie a un rivestimento UV attivabile con luce ultravioletta. Questa spettacolare personalizzazione è stata realizzata in co-creazione tra gli artisti di Bang Bang e i designer di Mulliner, la divisione di carrozzeria su misura di Bentley.

Un evento multisensoriale unico

Durante la Bentley Art in Motion alla Miami Art Week, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza immersiva che ha combinato projection mapping e installazioni luminose. Il design UV della Bentayga EWB ha catturato l’attenzione grazie a motivi audaci e dettagli sofisticati che si illuminavano sotto luce ultravioletta, un richiamo diretto alla tecnologia “Magic Ink” sviluppata da Bang Bang. Questo progetto simbolizza l’equilibrio tra la tranquillità e l’energia dinamica che definisce lo stile Bentley.

L’influenza artistica di Bang Bang si fonde armoniosamente con la gamma di modelli Bentley, dalla raffinata collezione Azure all’adrenalinica serie Speed. I dettagli luminosi e vibranti rappresentano una fusione perfetta tra estetica e funzionalità, elevando il concetto di personalizzazione a un livello completamente nuovo.

La sinergia tra arte e automobili

Come i tatuaggi di Bang Bang raccontano storie uniche, le auto Bentley create da Mulliner riflettono le passioni e l’identità dei loro proprietari. Questa collaborazione ridefinisce la personalizzazione, consentendo ai clienti di trasformare un veicolo in un’espressione visiva della propria storia personale. Ricordi, emozioni e immagini iconiche trovano nuova vita nella forma di design automobilistici esclusivi.

La Bentley Bentayga EWB svelata a Miami è solo l’inizio. La collaborazione tra Bentley e Bang Bang promette ulteriori sorprese nel 2025, continuando a esplorare le possibilità offerte dall’arte e dall’innovazione tecnologica.

Bentley e Bang Bang, innovazione e futuro

Grazie a questa partnership, Bentley non solo consolida il proprio ruolo come leader nell’eccellenza automobilistica, ma si spinge oltre, abbracciando un approccio pionieristico alla personalizzazione. Bang Bang, con il suo team di 35 artisti in 15 Paesi, aggiunge un’impronta creativa senza precedenti, che amplia le possibilità di espressione artistica anche nel mondo delle automobili.